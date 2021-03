Booba attaque Niro et SCH puis les menace

Booba clash sévèrement Niro et SCH

C’est l’événement de ce vendredi, la sortie du nouvel opus de SCH, à cette occasion Niro qui s’en est pris cette semaine à la SNEP sur les véritables chiffres des ventes en obtenant le soutien de Rohff a adressé un message très élogieux envers le S sur les performances du rappeur Marseillais pour l’ensemble de sa carrière sauf que Booba a décidé d’ajouter son grain de sel.

Fraichement certifié disque d’or avec le dernier album de sa carrière Ultra, le projet vient d’atteindre le chiffre fatidique des 50 000 ventes après 15 jours d’exploitation avec uniquement le streaming, Booba a décidé de s’attaquer à Niro pour avoir soutenu SCH et donc de se lancer encore dans un nouveau clash. L’artiste originaire d’Aubagne a présenté le très attendu tome 2 de sa trilogie JVLIVS ce vendredi, “Un des rares dont le talent et la culture sont à la hauteur de son succès, que ton projet s’élève vers le ciel frérot” lui a adressé comme message le rappeur de Blois pour saluer cette sortie dans une story Instagram.

Alors que Youssoupha vient également de sortir son nouvel album “Neptune Terminus” ce vendredi en a fait de même avec le tweet, “Merci. JVLIVS Tome II de @Sch_Mathafack est tellement fort. Putain le rap va bien”, le message de Niro n’a pas été du goût de Booba et ne partage visiblement pas le même point de vue concernant cet album, “Ah toi ça va arrête un peu de s*cer toute la terre avec ta dégaine à la Robert Hu, occupe toi de tes sons qui streams pas“ a-t-il déclaré en réaction à la déclaration de celui qu’il avait invité sur la mixtape Autopsie Volume 4 pour le titre “Fenwick”.

“Son Zodiac n’a pas 4 moteurs et les conteneurs sont vides fermez là ou je sors de la retraite, ça suffit“ a ensuite ajouté le DUC pour se moquer du S et menacer de sortir prématurément de sa retraite annoncée suite à la sortie de son ultime. Une attaque inattendue et surprenante de B2O car les deux rappeurs français ont toujours témoigné beaucoup de respect envers lui et se sont toujours restés très loin des clashs dans le rap game, Niro avait même regretté d’avoir posé sur le morceau “Paname Boss” en raison de la pique de La Fouine contre Booba dans son couplet.