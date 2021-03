Booba se moque de Kaaris en s’affichant avec un t-shirt “Armaannd”

Avec beaucoup d’humour, Booba va toujours un peu plus loin dans la provocation s’amusant encore de Kaaris dans sa dernière vidéo publiée sur son compte Twitter pour faire la promotion de son compte Tiktok qu’il a ouvert quelques jours avant la sortie de son album Ultra en s’affichant en compagnie du collectif TheFrenchHouseParis suivi par plus de 800 000 abonnés pour reprendre son tube “Validé” en featuring avec Benash paru en 2015.

Après avoir été définitivement banni d’Instagram, comme des nombreux autres artistes tel que Wejdene, Soprano ou encore Aya Nakamura, Booba a décidé de tenter l’aventure TikTok en marquant le coup avec des influenceurs du réseau social le mercredi 3 mars dernier pour s’offrir encore un peu plus de visibilité sur la toile et auprès des plus jeunes pour assurer la promo de son ultime opus qui vient d’être certifié disque d’or ce samedi avec plus de 50 000 ventes en deux semaines d’exploitation mais comme toujours B2O n’oublie pas de se moquer de ses rivaux.

Le DUC troll K2Aris avec un t-shirt très spécial

Alors qu’il avait annoncé prendre sa retraite, suite à la sortie d’Ultra, Booba reste bien présent dans le rap game et scrute toujours attentivement les chiffres des ventes et le classement du Top singles. La semaine dernière le DUC avait affiché le dernier classement du Top Singles sur Apple Music pour démontrer la chute de Rohff et Kaaris avec des singles “Doux Bail” (187ème) et “Château Noir” (190ème), cette fois ci c’est dans une vidéo postée sur Twitter pour la promo de son compte TikTok qu’il a adressé un petit tacle au rappeur Sevranais.

En effet dans la séquence Luna présente le compte officiel de son père sur TikTok suivi par un peu plus de 160 000 internautes pour en faire la publicité, elle lance une vidéo dans laquelle B2O ouvrant son frigidaire vêtu d’un t-shirt avec une photo de lui torse-nu couché sur son lit en train de crier avec le message “Armaannd” inscrit juste au dessus de la photo, la petite fille de Booba clique ensuite sur “J’aime” tout en décrivant la scène. L’image en question est extraite d’une ancienne vidéo Instagram de l’époque de l’organisation du combat dans l’octogone dans laquelle Kopp avait envoyé un message à Kaaris en hurlant son prénom pour s’adresser à lui par son véritable nom qui est Gnakouri Armand Okou, “TIKTOK (@BOOBAOFFICIAL) Go follow avant qu’on soit bannis!” a-t-il ajouté en légende de la publication sur Twitter.