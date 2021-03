Kaaris et Rohff ridiculisés par Booba avec la chute de leurs singles

Douxbail et Château Noir au fond du classement

En pleine promotion de son album Ultra, Booba n’a pas manqué de réagir à la sortie des derniers morceaux de ses rivaux la semaine dernière, Kaaris avec le titre « Château Noir », le premier extrait de la réédition de son dernier album et Rohff avec « Doux Bail » qui vient de pousser un gros coup de gueule sur les chiffres des ventes publiés par le SNEP en soutien à Niro.

Après avoir dépassé les 100 millions de streams dans le monde avec Ultra et avoir comparé dans une interview pour un média Suisse sa longue carrière à celle d’un sportif professionnel comme par exemple Cristiano Ronaldo, Booba n’oublie pas ses clashs et de comparer comme souvent le dernier classement du Top Singles notamment suite à la sortie vendredi dernier des derniers morceaux de Riska et Housni. Ce dernier avait d’ailleurs publié le weekend dernier un classement Top Apple Music dans la catégorie Hip-Hop/Rap avec son single « Doux Bail » à la première place juste devant le titre “Mona Lisa” de B2O en featuring avec JSX à la seconde place ayant perdu la tête de ce classement.

Le jour de la sortie de la « Château Noir », Kaaris avait également fait une entrée remarquée dans le classement des morceaux les plus écoutés du Top 50 France sur Spotify sauf que depuis le rappeur de Sevran et Rohff ont chuté dans le classement ce qui n’a pas échappé à Booba. Kopp vient en effet de se moquer d’eux en postant une capture d’écran du Top Singles sur Apple Music via le compte Instagram de la Piraterie faisant toujours le relais de ses publications sur le réseau social après son bannissement définitif du mois de décembre dernier pour avoir enfreint les règles de la communauté.

En effet dans le classement Apple Music tout genre confondus, Rohff a dégringolé à la 187ème et Kaaris se retrouve juste en dessous à la 190ème place, “puta*n faire moins bien de C2B c’est vraiment fort“ ajouté en légende Booba en faisant référence à un des surnom qu’il donne à Housni avec C2B pour coui**es de bois. Les deux rappeurs n’ont pas répondu à la moquerie du DUC mais le Padre du Rap Game vient de s’exprimer longuement dans une story sur le fait que selon lui les chiffres des ventes annoncés par le SNEP ne sont pas les véritables chiffres tout en affirmant que B2O aurait triché sur les streams de son dernier album.