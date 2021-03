SCH : On connaît les noms de ses prochains feats souhaités

Franchement certifié Disque D’Or avec son dernier album “JVLIVS II” qui a atteint le seuil des 50 000 ventes en seulement quatre jours d’exploitation, SCH va connaître aujourd’hui le score de son projet sur une semaine pour son démarrage étant déjà le meilleure de sa carrière, l’opus devrait prendre sans surprise la première place du Top Albums reste à savoir si le rappeur Marseillais va battre un nouveau record ou non.

“Celui là c’est le votre. C’est incroyable et bien au delà de ce que j’imaginais alors Merci à tous ceux qui y ont contribué et Merci du fond du cœur pour l’accueil que vous lui avez donné a-t-il commenté sur Instagram après avoir reçu son sixième Disque d’or en six projets avec le tome 2 de JVLIVS pour remercier son public en s’affichant fièrement avec son trophée tout en attendant de découvrir les chiffres de la première semaine d’exploitation de l’album, le S en poursuit d’ailleurs la promotion comme avec sa récente interview pour la radio Swigg, l’occasion pour lui de s’exprimer sur ses collaborations souhaitées à l’avenir.

Alors que l’album “JVLIVS II” comporte uniquement deux featurings avec le titre “Mannschaft” en compagnie de Freeze Corleone puis le single “Mode Akimbo” avec Jul et qu’il a également enregistré une collaboration avec Julien Doré, SCH a été questionné par une auditrice lors de son passage chez Swigg sur le featuring féminin qu’il voudrait réaliser, “J’ai adoré ton album mais je voulais savoir à quand le featuring avec une artiste ? Car ça manque un peu de meuf” a demandé cette dernière. “Je n’ai vraiment pas d’idée précise. J’aime beaucoup Angèle. Il y a Shay qui est aussi un gros délire. Poupie a une voix formidable. Il faut voir” a-t-il confié dans l’émission du “Kevin Razy Morning Swigg” du 24 mars avant d’ajouter, “Meryl est incroyable. C’est un monstre en studio, elle est impressionnante” au sujet de la chanteuse et toplineuse française.