Booba se moque de la nouvelle copine supposée de Kaaris, “Elle vend ses slips usagés”

Booba est décidé à ne rien lâcher à Kaaris et n’hésite pas à faire des révélations fracassantes sur sa vie privée en affirmant que Riska aurait une nouvelle petite amie tout en dévoilant publiquement son identité alors qu’il est en pleine promotion de la réédition de son dernier album avec “2.7.0 : Château Noir”.

Alors qu’il a sorti le dernier album de sa carrière au début du mois cela n’empêche pas Booba ne poursuivre les clashs comme récemment contre l’instagrameur KuntaKinté ou encore l’influenceuse Polska, depuis quelques jours Kopp a également décidé de relancer son embrouille avec Kaaris en assurant que selon lui il aurait quitté sa compagne dénommée Linda pour être avec une autre femme en postant plusieurs stories pour tout révéler publiquement via l’Instagram de La Piraterie.

B2O s’est amusé à relayer une photo du pied de l’influenceuse d’origine Polonaise pour faire une comparaison avec les pieds de Riska en lui adressant le message “Kaaris askip t’as quitté Linda, viens chercher ta go là surtout faites pas d’enfants ensemble hein pitié” avant d’enchainer avec le cliché de l’ex du rappeur Sevranais et la légende, “Nous venons d’apprendre votre séparation avec Kaaris qui a enceinté une autre demoiselle” puis d’ajouter “Comme nous, Armand t’as trahi. Tu l’as défendu pendant toute la guerre et pourtant”.

Par la suite le DUC a mis en ligne une étrange vidéo provenant de Vinted de la vente d’un slip pour le montant de 5 euros en assurant qu’il s’agit de la nouvelle compagne de son rival aux commandes de ce compte qui met en vente des caleçons du Dozo, “Et quel fumier ! Il a pris la même en plus jeune ! Quelle audace!!! Presque un coup de maître. Elle vend ses slips usagés sur le net entre 3 et 8 euros pour subvenir à leurs besoins vu que la carrière d’Armand est terminée” commente-t-il avec humour alors que principal intéressé par les révélations de B2O n’a pas réagi.