Niro remet en place Hedi Bouchenafa et Brahim Bouhlel qui insultent des enfants Marocains

En plus de la sortie chaque mois pendant 9 mois d’un ep de 5 morceaux nommé “Sale Môme”, Niro est très actif sur son compte Instagram ces dernières années semaines. Le rappeur de Blois avait fait monter la pression pour teaser son featuring inédit avec PLK sur le single “Fils 2” ou encore pousser un coup de gueule contre les chiffres des ventes, il vient encore de s’exprimer sur une polémique concernant les acteurs Brahim Bouhlel et Hedi Bouchenafa.

Dans une vidéo mise en ligne sur la toile cette semaine ayant fait scandale, l’acteur de la série “Validé” de Franck Gastambide et celui qui interprète le rôle de “Hedi” dans le film “En Passant Pécho” ainsi qu’un snapchateur du nom de Zbarbooking se moquent des femmes et des enfants Marocains, la mauvaise blague est très mal passée. Dans la séquence en question filmée à Marrakech, les trois protagonistes ont des paroles dégradantes et véhicules des clichés le tout en humiliant des enfants et en insultant également les Marocaines.

“La dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et l’ai baffé en dirhams“, lâche Brahim Bouhlel, “Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les pu*e que je paie 100 dirhams“ enchaine Bouchenafa, l’acteur de “Validé” insulte ensuite trois jeunes enfants ainsi que leur maman en les traitant de “fils de pu*e”, la séquence a suscité des nombreuses réactions sur la toile, des internautes ont demandé aux autorités Marocaines de réagir pour faire expulser les acteurs du pays.

Bouhlel a ensuite publié un communiqué pour tenter de s’expliquer, présenter des excuses et demander pardon, “Si ma vidéo a été maladroite et a blessé le peuple marocain, j’exprime ici toutes mes excuses (…) Le Maroc est un pays formidable, qui m’a toujours accueilli chaleureusement : je réitère à son peuple mes excuses sincères et confraternelles” a-t-il notamment déclaré. Niro a réagi dans la foulée à cette affaire pour exprimer son mécontentement face à cette vidéo dans un long message relayé sur son compte Instagram, “Vous le savez j’aime pas les délires d’Internet, insulter les gens gratuitement ou mettre le doigt sur les erreurs des autres, même quand on m’attaque je réponds pas, mais la vidéo des petits au Maroc qui se font insulter ou les clichés sur les femmes marocaines ça commence à me casser les coui**es“ s’est-t-il agacé.

“Je vous aime bien les gars, mais ne soyez pas maladroit même si c’est pour rire, on a déjà beaucoup de mal à vivre en paix, ne blessez pas notre dignité ni celle de nos femmes et encore moins celle de nos enfants” a conclu Niro à l’encontre des deux acteurs français pour faire s’avoir qu’il n’a pas apprécié cette blague irrespectueuse envers le peuple Marocain.