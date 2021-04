Blessé, Rohff envoie un message fort à Brahim Bouhlel sur sa vidéo humiliante

“Je suis blessé”

Alors qu’il a rejoint le casting de la saison deux de la série Validé aux côtés de l’acteur français, Rohff a décidé à son tour de s’exprimer sur la vidéo polémique de Brahim Bouhlel pour lui adresser un message dans une publication d’une story de son compte Instagram pour rappeler qu’il n’est pas possible de rire de tout et de ne pas oublier le respect envers les différents peuples du monde.

Malgré des excuses, Brahim Bouhlel continue de susciter l’indignation au Maroc, selon les dernières informations sur cette affaire suite à une plainte du Club des avocats du pays Magrébin, le comédien ainsi que son acolyte Zbarbooking, un influenceur très actif sur Snapchat ont tous les deux été arrêtés par la police à Marrakech pour être placés en garde à vue. Une enquête a été lancée contre eux pour les faits d’“incitation à la haine et à la discrimination”, “diffamation” ainsi que pour la diffusion d’une vidéo d’enfants sans leur consentement, une affaire qui a fait réagir Rohff.

“On ne peut pas rire de tout”

“Je te juge pas, je suis pas Dieu mais je suis blessé et comme tous les Marocains et tout ceux qui ont des sœurs et de enfants comme moi. La preuve qu’on ne peut pas rire de tout, surtout en tant qu’influenceur. Toi et tes sbirs devez connaître vos limites même défoncés.” a déclaré Rohff sur le réseau social en s’adressant directement à l’acteur en postant une photo de ce dernier avec un drapeau marocain dans les bras avant d’ajouter, “Tu es humainement comme religieusement affilié à ce beau pays qui accueille le monde entier les bras ouvert ! Le respect pour un peuple commence par soi même. Vive le Maroc“.

Dans la vidéo qui fait sandale ces derniers jours, Brahim Bouhlel s’amuse a doublé en voix-off son compère Hedi Bouchenafa et Zbarbookingn, “Ce que j’aime bien ici, c’est toutes les p**** que je paie 100 dirhams” commente-t-il notamment avec une petite fille et deux jeunes garçons debout à côtés d’eux, “Je joue un personnage” avait tenté de se justifier l’acteur de Validé tout en déclarant ses excuses les plus sincères aux Marocains.