Damso nominé aux Berlin Music Video Awards

Le coeur de Damso chavire, appelez le “911”

Après avoir dévoilé sur Youtube ce mardi le titre “J’avais juste envie d’écrire“, le rappeur bruxellois Damso a été nominé pour l’édition 2021 du festival Berlin Music Video Awards, aux côtés de noms célèbres tels que Cardi B et FKA Twigs pour son morceau “911” extrait de son dernier album en date “QALF“.

Un peu de douceur dans la discographie du rappeur congolo-belge avec le titre “911” de son album QALF, devenu disque de platine en une quarantaine de jours seulement. Le clip qui l’accompagne est très différent des univers esthétiques que l’artiste nous propose habituellement. Ici, pas de visuels sombres, place à la passion et à l’amour contre lequel même la star du hip hop belge ne peut lutter.

“J’me ramollis, j’suis tombé love. Fais le 911, j’crois qu’un gangster est tombé love. Hollywood, j’me fais des films, j’rêve les yeux grands ouverts”

Cette dernière phrase illustre parfaitement l’essence même du clip. Le visionneur se retrouve projeté dans un film d’espionnage à la cinématographie très soignée et aux effets spéciaux travaillés, dignes des plus grandes productions hollywoodiennes. On retrouve un Damso “ramolli” et épris d’une femme incarnée par la célèbre Noémie Lenoir. Ce n’est pas la première fois qu’ils travaillent ensemble: la mannequin et actrice avait déjà été créditée sur le morceau “Sentimental” du même album.

Ce splendide travail cinématographique a été minutieusement orchestré par le réalisateur Adrien Wagner, un véritable monstre dans le monde des clips vidéos. A 21 ans seulement, il a déjà travaillé pour de nombreux artistes francophones comme Orelsan, Eddy de Pretto ou Rilès.

“911” a été nominé pour la neuvième édition des Berlin Music Video Awards. Ces dernières années ont permis au festival d’étendre son réseau, ainsi que de rassembler des talents aux univers artistiques riches et diversifiés.