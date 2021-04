SCH « L’argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue ... »

Alors qu’il fait un carton avec son dernier album JVLIVS II disponible depuis le 19 mars, une ancienne interview datée 2018 avant le succès qu’il connait aujourd’hui de SCH a refait surface sur les réseaux sociaux il y a quelques jours dans laquelle le rappeur Marseillais s’est confié sur son rapport avec l’argent et l’impact que cela peut avoir sur notre bonheur dans notre vie.

Dans cet entretien accordé au média Aloha News il y a trois ans, SCH s’était confié sur la contribution de l’argent pour atteindre le bonheur, “Je pense que comme beaucoup de personnes l’ont dit, l’argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue. Bien sûr qu’il y contribue” a-t-il tout d’abord expliqué à ce sujet avant de détailler sa pensée, “On serait millionnaires, on serait tous heureux. Il n’y a pas de doute. On aurait peut-être nos petits soucis mais on aurait pas ce gros souci qu’est l’argent.” a-t-il précisé.

“C’est vrai que sans argent, tu as du mal à gamberger correctement. Tu as toujours ce souci de payer ceci cela à la fin du mois, que tu vas être juste. Tu as ce souci qui t’empêche de penser aux vrais trucs de la vie je pense” a ensuite conclu celui qui vient d’obtenir son sixième disque de platine avec le tome 2 de JVLIVS le tout en six projets sortis dans sa carrière, un exploit qu’aucun n’autre rappeur français n’a réussi avant lui. Après la parution de cet album, SCH continue d’ailleurs d’être toujours aussi productif, le S vient de dévoiler deux nouvelles collaborations avec Gims et Jul sur le single “G.J.S” puis sur le titre “Kimono” avec Ninho et Sadek extrait du nouvel opus de ce dernier nommé, en attendant de découvrir ses prochains featurings avec Julien Doré et Soso Maness.