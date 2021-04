Booba met en garde la concurrence, il prépare déjà son retour

A l’occasion de la sortie de son dixième album de sa carrière “Ultra“, Booba avait confirmé officiellement qu’il s’agit là de son ultime opus tout en laissant ouverte la porte à des participations pour des autres projets notamment afin de soutenir des nouveaux artistes comme récemment avec sa nouvelle collaboration en compagnie du rappeur SDM, dernière recrue de son label 92i sur le single “Daddy” extrait de l’album “Ocho” paru le 9 avril 2021.

“C’est vrai, c’est le dernier. Le 10e je pensais que c’était le bon moment. J’ai donné ce que j’avais à donner. J’ai fait beaucoup de fêtes, de guerres, je pense que c’est le temps de se reposer, de transmettre, passer plus de temps à la production” avait affirmé Booba lors de son passage dans l’émission TPMP à l’occasion de la promotion de son nouvel opus il y a quelques semaines. Cette déclaration avait confirmé qu’il allait se diriger vers la fin de sa carrière et prendre un tournant en passant plus de temps à la production dorénavant afin de se consacrer à ses labels 92i et 7 Corp ou encore pour promouvoir des nouveaux talents comme dernièrement avec SDM, JSX, Dala ou encore la jeune chanteuse Elia dont il vient de dévoiler le clip de leur collaboration alors qu’il avait déjà lancé auparavant les carrières de Damso ou Shay il y a plusieurs années.

Mais Booba semble déjà être nostalgique de l’époque de l’enregistrement de ses nouveaux morceaux en studio et pourrait bien sortir plutôt que prévu de sa retraite comme il vient tout juste de le confier dans une story postée sur le compte Instagram de la Piraterie suite à la chute dans le classement du Top Singles de son morceau “Mona Lisa” en duo avec JSX qui vient de descendre à la septième place du classement cette semaine et qui a perdu une place par rapport à la semaine précédente. “On va dictaturer tout ça. Mode moyen-âge activé. Le cirque est ouvert” a-t-il réagi tout en mentionnant son acolyte sur le réseau social avant d’annoncer à la surprise générale “Je retourne au studio”. Une publication suivie dans la foulée d’une seconde story pour mettre en garde la concurrence avec une photo d’un chat en train de faire une prière ainsi que la légende “Priez”. Le Duc devrait donc visiblement être prochainement de retour avec titre inédit même s’il ne sortira sans plus jamais d’album dans la suite de sa carrière musicale.