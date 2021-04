Booba : les réponses sur les rapprochements de la discorde avec Ninho

B2O n’a pas aimé le rapprochement de N.I. avec ses ennemis. Après son récent clash avec Foot Korner avec plusieurs échanges virulents sur Instagram puis ses moqueries contre Brahim Bouhlel et Saïd Taghmaoui tout en ciblant la série Validé de Franck Gastambide, Booba s’est exprimé au sujet d’une collaboration avec Ninho, pressentie depuis plusieurs années cette connexion ne s’est toujours pas faite et se fait attendre. Le DUC a affirmé que cela ne se fera malheureusement jamais tout expliquant son choix et en précisant avoir refusé de faire un featuring avec N.I auparavant.

Booba n’a pas apprécié que Ninho travaille avec ses rivaux comme cela avait déjà été le cas par le passé avec par exemple Kaaris ou Damso, Kopp divise les camps, soit un artiste est avec lui, soit contre mais un rappeur ne peut pas se rapproche de artistes avec qui il est ouvertement en clash tout en souhaitant collaborer avec B2O, un choix doit être fait comme l’atteste son dernier message dans une story Instagram en réponse à un média qui s’interrogeait d’un probable featuring entre eux .

Une nouvelle qui a déçu tous les fans de rap français, Ninho semble avoir payé le prix fort d’être ouvert à des nombreuses collaborations ce que Booba n’a pas vu d’un bon œil. En effet depuis 2017, Ninho a travaillé avec Nekfeu sur le single “De l’autre côté” (le DUC s’en est déjà pris aux Fennec pour sa collaboration avec Damso), il a ensuite collaboré avec Sofiane sur “Longue vie”, avant d’invité Dadju sur le single “Jamais” extrait de l’album “Destin” puis Damso sur le volume 3 de sa mixtape MILS pour le morceau “Promo” puis de collaborer une deuxième fois avec le frère de Gims sur “Grand Bain” l’année dernière pour l’album “Poison ou Antidote” ainsi que de poser pour la bande originale de la série Validé de réalisée par Franck Gastambide.

Des rapprochements que Booba n’a pas manqué et a donc décidé que cela ne pouvait pas validé une connexion entre eux. Malgré cela, ca n’a pas empêché N.I. de travailler avec des compères de B2O comme Maes en 2019 sur “Distant”, Niska sur “Méchant”, en 2020 avec Lacrim pour le single “Dadinho” ou encore à deux reprises avec Leto sur “Macaroni” et “Vie de Star”. La réponse est claire de B2O mais ce dernier est tout de même resté très courtois envers N.I en lui adressant tout de même un message de respect.