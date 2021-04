Jean Messiha clash Brulux, “Ce rappeur gogol. Je suis prêt à prendre ce Brulux”

Brulux n’en finit plus de faire parler de lui depuis son intervention télévisée dans l’émission Touche Pas A Mon Poste, le rappeur français s’était déjà attiré les foudres des internautes sur Twitter pour ses propos, Jean Messiha vient également de réagit à son tour en le provoquant pour tenter d’obtenir un débat avec lui comme il avait déjà souhaité le faire en vain avec Kaaris et Booba il y a quelques semaines.

En effet l’invitation de Brulux de la part Cyril Hanouna pour venir débattre sur le plateau télévisé au sujet du manque de mixité dans les banlieues n’a pas vraiment convaincu les téléspectateurs et a également interpellé le politicien Jean Messiha qui s’était fait virer de TPMP au début du mois mars dernier en pleine émission par Booba. Passablement agacé par cette péripétie, il souhaitait faire un débat avec l’interprète du tube “Ratpi World” mais s’est heurté à un refus catégorique, c’est désormais avec Hedi Chabar de son vrai nom qu’il veut faire un face à face .

“Je suis le représentant de personne moi je suis une star internationale, j’aime tout le monde on cohabite tous ensemble CHEZ MOI donc vous pouvez vous acharnez comme vous voulez j’en ai rien à foutre et dites vous bien que l’hombre du zèbre n’a pas de rayures.” s’est exprimé Brulux sur son compte Twitter ce mercredi face aux critiques à son encontre mais cela n’a pas empêché Jean Messiha d’en remettre une couche sur cette affaire. L’ancien membre du Rassemblement National a d’abord posté un premier pour s’en prendre au rappeur français en le traitant de “gogol”.

“C’est qui ce Brulux qui est chez TPMP, encore un de ces rappeurs gogol qui pourrit le cerveau de nos jeunes et qui vient donner des leçons de vivre ensemble alors que c’est un ex-taulard. La pire des immigrations que l’on donne en exemple” a déclaré l’homme politique français avant de poursuivre dans une second tweet, “Je suis prêt à prendre ce Brulux en débat quand il veut. C’est une telle caricature de tout ce que la France déteste que ça sera, comme ils disent, un kif. Encore un qui sera démasqué. Pour le plus grand bien de notre jeunesse.”. Une provocation à laquelle l’artiste français n’a pas répondu pour le moment mais un éventuel débat entre eux dans TPMP pourrait être très animé.

