Booba insulte méchamment le boss de Skyrock

Booba s’attaque sévèrement à Laurent Bouneau à cause d’un tweet

Le conflit se poursuit sur Instagram entre Booba et Skyrock, au mois de février après plusieurs échanges virulents sur les réseaux sociaux, le rappeur français de 44 ans s’était mis d’accord sur Twitter avec Laurent Bouneau, le directeur général des programmes pour faire son retour dans les locaux de la radio à l’occasion de la sortie d’Ultra mais sans que cela ne se fasse finalement.

Suite à des négociations difficiles sur les termes de l’organisation de son Planète Rap spécial Ultra, Kopp a avait les conditions de Skyrock pour venir dans le programme présenté par Fred Musa notamment raison de ne pas pouvoir diffuser l’émission en direct à la radio mais car elle devait être enregistrée à l’avance en raison de la pandémie du COVID-19, l’émission ne se fait plus en live, de quoi relancer le différents entre les deux parties notamment en raison de la non diffusion des extraits de son dernier album en rotation sur les ondes de la radio.

“Et eux refusent que mon Planète rap soit en direct donc bien évidemment nous avons décliné. (…) J’allais montrer à la France entière que vous êtes des imposteurs esclavagistes. Sans violence. En noblesse. Vous avez bien fait” s’était insurgé l’interprète du titre “Mona Lisa” qui suite à cette annulation de son Planète Rap a repris les hostilités en ciblant une nouvelle fois Laurent Bouneau pour ne pas encore avoir fait rentrer son single “Grain de Sable” en playlist sur la radio.

En effet en début de semaine, le DUC de Boulogne mis en ligne sur son compte Youtube le clip du morceau en collaboration avec Elia qui vient de dépasser les 900 000 vues, à cette occasion, le directeur général des programmes de Skyrock a posté un message sur son compte Twitter pour partager le lien de la vidéo et lui apporter son soutien sauf que le titre n’est diffusé sur aucune radio pour le moment ce qui agace B2O et il a décidé de le faire savoir en publiant une capture d’écran du Tweet avec le message, “Rentre-le en playlist au lieu de tweeter comme si tu faisais partie de notre monde. Gros bouffon qu’tu es! Tfooouuuaaahhh!!! Désolé j’peux plus m’les voir” ainsi que deux émojis l’un mort de rire et l’autre qui vomit alors qu’il également annoncé cette semaine son retour en studio.