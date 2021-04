Damso réagit à la concurrence de PSG vs Manchester City

Après avoir tempéré ses propos sur la fin de sa carrière qui devrait donc se poursuivre quelques années encore et avoir confirmé la sortie de son nouvel album solo pour le 29 avril, Damso s’est finalement officiellement résigné à décaler le live de l’écoute pour faire découvrir ce projet sur Instagram en raison du match au sommet entre le Paris Saint Germain et Manchester City.

Depuis plusieurs mois les fans de Dems attendent avec impatience son nouveau projet qui sera sans doute la suite de son second album “Ipséité” dont un indice de la date de sortie avait été révélé dans la version physique de l’album “QALF” avec la suite des lettres grecques avant qu’il n’annonce une écoute pour le mercredi 28 avril à partir de 21 heures sans donner plus de précisions puis de confirmer lors d’une interview pour le JT de RTBF qu’il va bien sortir son prochain opus le 29 de ce mois au plus grand bonheur de son public mais l’horaire de son live a rapidement posé problème en raison des demi-finales de la ligue des champions le même jour.

En effet Damso avait initialement prévu de débuter l’écoute de ce nouvel opus à partir de 21 heures mais à la même heure est programmée le début de la rencontre du match aller entre le PSG et Manchester City pour le compte de la Champions League, des nombreux internautes ont commencé à s’exprimer sur les réseaux sociaux pour demander au rappeur Belge de décaler son direct afin de pouvoir suivre les deux événements et d’éviter de devoir faire un choix entre les deux directs le même soir. L’appel des fans a donc été entendu par le public, l’interprète du tube “Macarena” a pris la décision de reporter de deux heures son live pour le commencer à 23 heures lorsque la demi-finale sera terminée pour offrir la possibilité aux auditeurs fans de football de pouvoir découvrir en intégralité l’écoute de son album avant sa sortie le lendemain de cet événement sur les plateformes de streaming, “Je ferai une écoute sur Insta live le 28 avril à 23h.” a-t-il confirmé, en attendant vous pouvez patienter en écoutant son dernier titre “J’avais juste envie d’écrire“.