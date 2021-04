PNL : les internautes recardent Wejdene pour avoir usurpé l’exploit de Au DD

Wejdene affirme avoir battu un record de PNL, elle se fait sèchement remettre en place

La protégée de Feuneu a rendu fou les fans d’Ademo et NOS après leur avoir volé un record, comme nous vous l’annoncions dans un article d’une nouvelle interview de Wejdene, elle a a déclaré qu’on a pas assez parler de son exploit réalisé avec son titre Coco en pensant avoir fait mieux que le single Au DD sauf qu’elle a fait erreur.

Alors qu’elle a connu ascension fulgurante en quelques mois l’année passée à seulement 16 ans notamment avec le succès phénoménal du morceau Anissa, la jeune chanteuse avait également fait ensuite un carton avec Coco dont le clip avait atteint les 5 millions de vues sur YouTube en seulement une journée après sa mise en ligne, une très grosse performance qui selon elle a battu le record de PNL a-t-elle confié dans un entretien avec Melty sauf qu’elle s’est trompée, il ne s’agit que du deuxième meilleur démarrage en 24 heures pour un clip.

Effectivement Ademo et N.O.S avaient réussi l’exploit de cumuler un total de 7.5 millions de vues sur la même période avec le clip du Au DD tourné sur la Tour Eiffel, ce qui est toujours un record sur 24 heures qui n’a pas été battu en France pour un clip musical, cette erreur de celle qui a fêté ses 17 ans ce vendredi a fait réagir les fans du groupe de rap français très remontés contre elle sur Twitter. La déclaration de la jeune artiste n’est basée sur aucun fondement, ni preuve ce qui a lancé une avalanche de réactions contre elle sur le réseau social, les internautes se sont exprimés pour remettre en place la chanteuse tout en se moquant de ses propos et d’avoir osé se comparer aux deux frères Tarik et Nabil. Très énervés, les fans n’ont pas été tendres avec elle, “Elle bat même pas les œufs pour l’omelette elle parle de PNL”, “Elle a absolument rien battu, qu’elle aille encore à l’école et qu’elle passe son bac cette fraude”, “Elle a osé se comparer à pnl” peut-on notamment lire dans les réactions alors qu’elle avait déjà agacé le public de groupe PNL il y a quelques temps avec une fausse annonce d’une collaboration à venir entre eux avant de démentir l’information et le duo formé par les deux frères vient de battre un nouveau record en franchissant le cap des deux milliards de streams sur Spotify.

Elle bat même pas les œufs pour l’omelette elle parle de PNL — RAYANANAS🍍  (@UnRayananas) April 9, 2021

Bonsoir non. Elle se compare pas à PNL, puis même si c’était le cas PNL c’est l’artiste le plus surcote de France ptdrrrr les son ils sont passables mais c’est rien ça fait 7.5M en 24h — Donneur de Love (@Hera_dit_cation) April 10, 2021

Wejdene qui se compare à PNL et Addison rae qui se compare à Britney spears faut les faire redescendre ces 2 là — 𝐁𝐓𝐒𝐊𝐙 (@Namais_) April 17, 2021

Elle avait dit quoi wejdene déjà la dernière fois mdrr https://t.co/Mpt46Zgjx2 — Bebew 🥺 (@zazouloiseauu) April 19, 2021

Elle a absolument rien battu, qu’elle aille encore à l’école et qu’elle passe son bac cette fraude — Pzyet, (@pty8x) April 9, 2021