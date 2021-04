Snoop Dogg aurait fumé de la weed avec Barack Obama à la Maison Blanche

En marge de la sortie de son nouvel album nommé “From Tha Streets 2 Tha Suites”, Snoop Dogg a balancé une phrase dans le single Gang Signs au sujet de Barack Obama qui a fait beaucoup parler dans laquelle le rappeur Californien parle de sa rencontre avec l’ancien président des Etats Unis laissant sous entendre avoir fumé un joint avec lui.

Calvin Cordozar Broadus, Jr de son vrai nom a toujours été connu depuis de début de sa carrière pour être un grand consommateur de cannabis et a d’ailleurs embauché son propre rouleur de joints personnel pour effectuer cette tâche depuis plusieurs années en le payant 50 000 dollars par an, une information qu’il avait révélé lors d’une interview dans le The Howard Stern Show en expliquant en confiant que le personne qu’il a recruté est très doué pour son travail, il est capable de deviner à la tête que fait quelqu’un si il veut un “blunt”, ce qui a peut être était le cas avec Barack Obama.

Le titre “Gang Signs” de l’album “From Tha Streets 2 Tha Suites” s’est démarqué des autres morceaux du projet, Snoop Dogg fait un sous-entend en affirmant avoir fumé de l’herbe avec le 44ème président des États-Unis, “Je sirote encore du gin & juice pendant que je fume de la marijuana. Je parie que tu n’as jamais fumé avec Obama. Cripwalk avec ma copine Martha pendant que je passe des joints à Madonna” chante le rappeur américain. Des propos auxquels le politicien n’a pas encore fait de commentaire alors que l’artiste Californien avait déjà confié dans l’émission de Jimmy Kimmel avoir fumé dans les toilettes de la Maison Blanche lors de son passage dans la résidence officielle du président des États-Unis pour une réception, cet événement aurait donc pu avoir lieu à cette occasion mais le mystère demeure.