Booba se moque de Zola sur Instagram

Booba pique Zola

Après sa récente annonce de son retour en studio pour enregistrer des nouveaux titre, le DUC de Boulogne continue de s’activer sur le compte Instagram de La Piraterie et a trouvé une nouvelle cible le jeune rappeur français Zola qu’il avait déjà taclé au mois d’avril 2020, cette fois ci il s’amusé d’une séquence de ce dernier sur une moto cross.

Il y a une vidéo avait fuité sur la toile dans laquelle Zola avait manqué de respect à une vieille dame avec le commentaire “Ça monte 3 étages ça fait des crises d’asthme à la Booba”, immédiatement B2O avait réagi avec humour “Mais j’suis pas asmathique pk y dit ca c’est pas sympa”, une réponse en référence à une ancienne vidéo dans laquelle il s’était embrouillé en 2016 lors d’un showcase en Suisse dans une boite de nuit avant de terminer la soirée l’hôpital suite à un crise d’asthme, l’affaire avait fait rire les internautes à l’époque.

Le DUC toujours aussi moquer

Booba n’a pas manqué une nouvelle occasion de piquer le rappeur repéré par DJ Kore signé sur son label AWA Gang qui vient de dévoiler le 16 avril sa collaboration avec Kodes en postant une story via le compte Piraterie du jeune artiste sur une moto avec la légende : “Ah voilà y sont en féfé lambo à Dubai et en mobylette sur paname je savais!!! #SANSRANCUNEONPLAISANTE #MAISCESTREEL“ en faisant cette fois ci référence à la vidéo du single “Ghini Ghini” tourné à Dubaï extrait de l’album “Avoir et Être”, un clip dans lequel les deux rappeurs français affichent des véhicules de sport.

Kopp s’amuse du fait que Zola et Kodes mettent en scène un train de vie qu’ils n’ont pas selon lui tout en précisant qu’il s’agit d’une plaisanterie sans aucune rancune.