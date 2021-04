Damso envoie un message très touchant sur Twitter

Damso suscite l’émotion

Ce mercredi soir le rappeur Belge prépare un gros événement avec la sortie de son nouvel album dont il n’a pas encore communiqué le nom mais a annoncé un live d’écoute en intégralité du projet en direct sur son compte Instgaram à partir de 23 heures, en attendant Dems a adressé un message émouvant au public sur les réseaux.

Au mois de février dernier Damso avait déjà touché ses fans avec une déclaration émouvante lors d’une interview pour Le Monde au sujet des problèmes de santé de sa mère, “Voir ma mère malade au point qu’on me dise qu’elle allait mourir a été un déclic. C’est violent. Le fait qu’elle survive…Ma vie a changé.” avait-il déclaré lors de cet entretien avant de poursuivre sur la remise en question de son rôle de père. “J’ai arrêté de croire que j’étais un mauvais père. Cet amour là m’a permis d’accepter la personne que je suis. Je ne m’en veux plus du tout.” avait confié William Kalubi Mwamba de son vrai nom suite à l’explication sur la période difficile qu’il a vécu fin 2019 suite à l’hospitalisation de sa mère ce qui l’avait obligé à repousser la sortie de son album QALF finalement paru le 18 septembre 2020 tout en ajoutant que cela lui avait permis de grandir.

Un album intitulé “Vie sur nous” ?

Un passage de sa vie qui a inspiré Dems pour relativiser les choses comme l’atteste son dernier message publié sur son compte Twitter faisant patienter ses fans avant la sortie de son prochain album dans quelques jours avec des très belles paroles afin de remercier son public pour son soutien ainsi que sa fidélité depuis ces dernières années. “Très sincèrement Merci de m’avoir toujours suivi dans ma passion. Puisse Dieu vous bénir ainsi que toutes les personnes qui vous veulent profondément du bien. À mercredi 23h” a-t-il commenté confirmant l’horaire du live avant de conclure son tweet avec sa fameuse expression, “Vie sur nous” qui pourrait d’ailleurs inspirer le titre de cet album selon les dernières rumeurs.

En plus de ce nouvel opus, l’artiste Belge a récemment annoncé une autre bonne aux fans en expliquant qu’il ne finalement pas prendre sa retraite musicale l’année prochaine mais qu’il simplement prendre plus de temps pour profiter de sa vie privée et de sa famille.