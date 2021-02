Damso : “Qu’on me dise que ma mère allait mourir a été un déclic”

Damso a récemment annoncé que son prochain album est déjà prêt, ce projet pourrait être le dernier de sa carrière car le Belge a déjà confié vouloir s’arrêter de faire de la musique en 2022 mais un album commun avec Hamza serait également dans les tuyaux selon ce dernier, en attendant Dems s’est confié il y a quelques semaines dans une longue interview sur la conception de “QALF” et sa vie personnelle.

“Voir ma mère malade au point qu’on me dise qu’elle allait mourir a été un déclic”

En effet dans un entretien pour Le Monde, Damso s’est exprimé sur des détails de la réalisation de son 4ème album l’année dernière ou encore sur les conséquences de la pandémie du Covid-19 comme pour le tournage compliqué des clips, “Pour le tournage des clips, le Covid-19 a posé problème. On ne pouvait pas se déplacer pendant le confinement. Pour se réunir, c’était plus compliqué. J’ai dû faire un choix parmi les morceaux que je voulais clipper, je me suis focalisé sur la chanson qui me parlait le plus. La musique de 911 me rappelle une époque que je n’ai pas vécue. Elle me rend nostalgique des années 1980 que je n’ai pas connues : je suis né en 1992.” a-t-il expliqué, le clip 911 avec Noémie Lenoir disponible sur Youtube cumule près de 7 millions de vues sur.

Damso est également revenu sur l’hospitalisation de sa mère qui l’avait contraint à repousser la sortie de son album et qui a chamboulé sa vie. Cette dernière atteinte d’une maladie auto-immune extrêmement rare va désormais beaucoup mieux selon le rappeur, “Voir ma mère malade au point qu’on me dise qu’elle allait mourir a été un déclic. C’est violent. Le fait qu’elle survive…Ma vie a changé.” a-t-il déclaré sur cette période difficile mais qui lui l’a aidé à grandir. Dems s’est aussi confié sur son rôle de père en déclarant à ce sujet “J’ai arrêté de croire que j’étais un mauvais père. Cet amour là m’a permis d’accepter la personne que je suis. Je ne m’en veux plus du tout.”.