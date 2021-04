Jul et Wejdene couverts d’or

Un nouveau trophée pour le jeune chanteuse de 17 ans

Après avoir fêté ses 17 ans la semaine dernière et son premier disque de Platine avec son album “16”, Wejdene vient tout juste d’obtenir encore un nouveau trophée pour sa collaboration avec Jul sur le morceau “Loin de tout”, le titre vient d’atteindre le seuil des 15 000 000 équivalent streams, il est donc désormais officiellement certifié single d’or par le SNEP.

Ce single extrait de l’album “Loin du monde” du rappeur Marseillais est le deuxième plus gros succès du projet sur lequel il avait également invité Naps, Le Rat Luciano, Alonzo, Gato, L’Algérino, Houari, Gips, Moubarak et SCH sur le titre “M*ther F**k” premier single extrait de l’opus paru au mois de décembre a été certifié. Cette collaboration inédite entre les deux artistes était très attendue par les fans avant sa sortie et s’est maintenue dans le Top 40 du classement des singles les plus écoutés en France sur Spotify pendant plusieurs semaines.

Une collaboration couronnée de succès

“On est fait d’Or et Platine” a commenté Wejdene sur son compte Instagram suivi par plus de 2,2 millions de followers en publiant une vidéo pour annoncer la bonne nouvelle alors qu’elle vient d’inviter à son tour Jul sur la réédition de son album “16(ou pas)” sorti au début du mois pour le morceau justement nommé “Single d’or”. L’interprète du tube Tchikita devenu le rappeur français le plus streamé de l’histoire sur Spotify a partagé la nouvelle dans une story en reprenant la publication de la jeune chanteuse et en lui apportant sa force en attendant de peut être clipper cette collaboration dont la mise en image est attendue par les fans.

Après avoir subi les critiques des Twittos pour s’être approprié un record de PNL établi par le titre “Au DD”, Wejdene a également adressé un message aux internautes pour les remercier de leur soutien après la validation de la certification de son premier disque de platine de sa carrière, “+100 000 Albums vendus 100 000 albums vendus les gars..! De base je voulais juste foutre le seum a Anissa puis c’est parti en cacahuète, aujourd’hui on est platine, quelle histoire, avec vous je continue de l’écrire … ! Ce platine c’est pour vous . guette music jusqu’à la mort”.