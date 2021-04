Jul multimilliardaire sur Spotify

Rien n’arrête le succès de l’OVNI du rap

Jul a encore littéralement retourné le rap game en France avec un nouveau record à son actif en devenant officiellement l’artiste urbain francophone le plus streamé de l’histoire sur Spotify, une nouvelle performance qui fait encore rentrer un peu plus l’artiste Marseillais dans l’histoire du rap français alors qu’il est déjà le plus gros vendeurs avec ses nombreux albums.

La productivité du J est payante, que ce soit en solo ou avec des nombreux featuring comme dernièrement avec Gims sur “G.J.S”, avec SCH sur “Mode AKimbo” et “Fantôme”, avec Naps sur les titres “Sans limites” et “Meks du Binks” ou encore avec Léa Castel sur “Lovely”. Surnommé “La machine”, Jul vient donc encore de battre un nouveau record en franchissant le seuil des 2,5 milliards de streams sur la plateforme de streaming, Spotify.

Le J sur le trône

Suivi par près de 3,5 millions d’auditeurs sur Spotify et avec le succès phénoménal de “Bande Organisée“, le morceau affiche plus de 115 millions de streams loin devant son titre “Mother F***” avec 26 millions de streams, l’artiste Marseillais trône en tête du classement des artistes les plus écoutés sur la plateforme avec un total impressionnant de 2,5 milliards d’écoutes devant le groupe PNL formé de Ademo et NOS avec 2 milliards de streams, suivi de près par Ninho qui atteint les 1,9 milliards d’écoutes, suivi d’Aya Nakamura avec 1,7 milliards et Gims avec 1,6 milliards.

Dans la suite du Top 10 on retrouve dans l’ordre Damso (1,4M), Nekfeu (1,4M), Booba (1,3M), Niska (1,1M) et enfin Dadju qui est seul artiste du classement à ne pas encore avoir obtenu son milliard de streams.

Bande Organisé son prochain gros carton?

Jul n’est pas prêt d’être détrôné car il a annoncé pas moins de 4 projets dans les prochains mois après une année 2020 déjà très chargée avec les deux albums “La Machine” et “Loin du Monde” ainsi que la projet “13’Organisé”. “J’vais avoir qu’un mois de repos” avait-il récemment confié, la rumeur court également sur la préparations du volume 2 du tube de l’été dernier “Bande Organisée” mais l’information n’a pas encore été confirmée.