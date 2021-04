SCH N°1, Booba N°2 décide de l’attaquer sans respect sur son physique

Sans pitié, B2O tacle le physique de SCH

Après un bref passage agité sur Twitter suite à son bannissement en fin d’année dernière d’Instagram, Booba a clairement repris la main sur le compte de La Piraterie pour sévir à nouveau sur le célèbre réseau social, de quoi agiter la toile ces dernières temps en multipliant notamment les piques contre les autres rappeurs français comme avec Zola et Youssoupha cette semaine, le DUC vient de s’attaquer à SCH cette fois ci après avoir été battu sur les ventes d’albums.

Sans relâche, l’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali est sans pitié et ne semble pas avoir digéré d’être battu par le rappeur Marseillais alors qu’il avait réussi réaliser le meilleur démarrage de l’année au début du mois avec son ultime album “Ultra“, B2O avait été battu quelques jours après par le tome 2 de JVLIVS qui a cumulé les records depuis sa sortie et vient même d’être certifié disque de platine, un exploit réalisé avec tous ses projets depuis le début de sa carrière par le S.

JVLIVS 2 est N°1 et bat Ultra sur les ventes

Un performance qui n’est pas du gout de Booba qui avait déjà expliqué au niveau ratio du nombre des titres et des streams des albums respectifs des deux rappeurs, “Ultra” devance “JVLIVS 2” et qu’aucun des titres de l’album de SCH n’a battu le score en terme de streams de son single “Mona Lisa” avec JSX à sa sortie. Détrôné le DUC avait donc tout même réussi à démontrer qu’il est toujours le numéro au niveaux du streaming.

Son dernier opus a fait un carton sur les plateformes de streaming notamment sur Spotity alors que les ventes de la version physique paru un moins plus tard a uniquement été mis en vente sur sa boutique en ligne, les ventes ne sont donc pas comptabilisées par le SNEP dans le classement Top Albums malgré le fait que sur les streams, Kopp affirme bien être en tête du classement.

En effet dans une story postée sur Instagram, l’interprète du single “Grain de sable” avec Elia a posté le Top 8 des ventes d’albums urbains en 2021 établi par le média Twitter Midi/Minuit avec en tête SCH. Son dernier album cumule 114 706 exemplaires vendus depuis sa sortie, “Ultra” arrive à la seconde place en totalisant 82 422 ventes soit près de 35 000 ventes en moins, suivi du projet “Spleen” de Djadja & Dinaz en troisième position avec 50 000 ventes, puis de ZKR avec son album “Dans les mains” cumulant 45 349 ventes et de Gazo à la cinquième place avec son projet “Drill FR” affichant 35 600 ventes.

Sur la capture d’écran de ce classement publiée par un fan sur Instagram, l’internaute a ajouté la légende “sans physique on t’a dit”, B2O a relayé le message en répondant “mais avec un physique plus avantageux et sans queue de cheval” pour tacler le S sur son physique et sur le fait qu’il ne peut pas prendre en compte les ventes de l’édition CD de son album en affirmant être à la première place en comptabilisant uniquement les streams.