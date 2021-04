Booba sans pitié clash Damso sur la sortie de QALF Infinity

Pas de répit, B2O ne lâche pas Damso

Ce mercredi soir s’était l’événement de la semaine dans le rap game, la première écoute en direct avec le public du nouvel album QALF Infinity de Damso une heure avant la sortie officielle du projet, Booba n’a pas manqué l’occasion de découvrir en live ce projet de son ancien compère du 92i et a même fait part de son avis en commentant activement la session sur Instagram tout en surprenant tout le monde avec des éloges sur cet opus.

Alors que cette suite de QALF commence déjà à prendre toutes les premières places du Top Singles sur Spotify dans le classement des titres les plus écoutés du moment en France, l’album s’annonce déjà comme un nouveau succès pour Dems qui est revenu sur le début de sa carrière et sa relation passée avec B2O en 2015 dans le morceau “Passion”. Dans ce titre, il explique être rentré dans le game à cette époque grâce à son couplet sur le morceau “Pinocchio” extrait de l’album Nero Nemesis du DUC avant de faire un concert à Bercy aux côtés de ce dernier le tout avec un brin de nostalgie sur l’évolution de cette embrouille entre eux en précisant qu’avant ils s’entendaient bien et étaient encore amis sans tous les clash d’aujourd’hui.

Un hommage et un message d’apaisement sur les tensions entre les deux artistes auquel Booba n’a pas réagi mais il n’a pas manqué d’adresser quelques tacles contre Damso comme toujours dans la story Instagram du profil de La Piraterie avant son direct avec les internautes.

Le rappeur de 44 ans n’a pas raté l’entretien précédent la sortie de l’album du Belge mercredi matin pour la radio France Inter dans lequel il avait dévoilé officiellement le nom de son projet qui est sorti exactement quatre ans après Ipséité et fait suite à la série des lettres grecques utilisées dans sa discographie, “La fin des lettres Grecs d’ipséité. Vraiment, les initiés vont comprendre.” a-t-il confié à ce sujet.

Un concept qui n’est pas vraiment du gout de Kopp, le jugeant trop compliqué, “Le gars c’est Fort Boyard” a-t-il commenté avant de se moquer “Ca paraît grave tuba ouais ! C’est pas grave elle a dit mdr” puis de conclure au sujet de la session en live pour l’écoute de QALF Infinity, “Ecoute exclusive une heure avant la sortie t’es un putain de génie!!! Hâte de voir ton swagg”.

Malgré cela B2O a fait des compliments sur QALF Infinity lors de cette écoute, “mais nan Chopin ?!”, “ça parle cainri même”, “INCROYABLE” ou encore “la saxo t’as dead ça frérot” en réaction à l’instru du morceau Morose, des messages auxquels Damso n’a pas fait de commentaires en restant concentré sur la promotion de cet album auprès du public.