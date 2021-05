Youssoupha réagit de la meilleure façon contre Booba mais B2O frappe encore

Booba en remet encore une couche contre Youssoupha et le traite de laid.

Youssoupha a réagi de la meilleure des façons contre Booba fasse à l’attaque sur son look cette semaine, sans se vexer, Bakary Potter a assumé son style tout en promettant de récidiver lors de la prochaine diffusion de The Voice Afrique ce week-end, une émission à laquelle il participe en tant que membre du jury.

Après s’être amusé du style vestimentaire du Lyriciste Bantou, B2O a encore frappé alors qu’il a ciblé dernièrement Zola, Gims ou encore Kaaris et Damso, le DUC de Boulogne a visiblement trouvé une nouvelle cible sur Instagram. Effectivement il y a quelques jours Youssoupha a fait les frais des moqueries de Booba suite à une photo avec sa tenue pour la version africaine de l’émission du célèbre télé-crochet musical samedi dernier publiée sur les réseaux “Le boug il croit il a dead le bail. Où allons-nous zobi” s’était-il amusé à commenter, Youss avait finalement répliqué indirectement en affichant les compliments de Dj Battle pour son look dans une story tout en annonçant qu’il compte bien remettre cela.

“Hype au max…on est congolais ou on ne l’est pas…samedi je remets ça” avait commenté Youss, une réaction qui n’a pas échappé à B2O ce vendredi, il a décidé de le tacler une nouvelle fois toujours sur Intagram en reprenant sa story pour rebondir dessus en lui adressant un nouveau message en légende de sa publication pour le piquer. “Je me dois de rectifier : On est *lais ou on ne l’est pas” Force pas frérot t’es tuba“ a-t-il mis en légende avec un drapeau de pirate en postant une capture d’écran du commentaire de Dj Battle. Kopp ne valide toujours pas ce style et s’en prend donc cette fois ci au physique du Prims Parolier en le trouvant “laid” en attendant de découvrir son prochain look dans The Voice Afrique.