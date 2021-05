Booba lance encore une attaque directe contre SCH, Jul et Gims

B2O n’apprécie pas d’être battu et le fait savoir

Booba ne semble pas avoir digéré le fait d’être devancé au classement des ventes du Top Album par SCH alors qu’il avait pris la tête du classement avec Ultra au début du mois de mars, le DUC a été rapidement détrôné par l’album Jvlivs II du S paru une semaine après le sien et dont les chiffres ne cessent de gonfler depuis sa sortie tout en remettant une couche contre Gims et Jul.

En effet dans un premier temps après l’annonce du démarrage de l’année par SCH, Booba a démontré qu’il a fait mieux que le rappeur Marseillais au niveau des chiffres du streaming sachant que son album n’a pas été comptabilisé dans les ventes de la version physique au contraire du second volet de Jvlivs et que Ultra ne comporte que 14 morceaux contre 19 pour celui du Marseillais donc par conséquence son score est meilleure au ratio streams/nombre de titres du projet.

Il est où le N°1 du Top Albums ?

Kopp a encore récidivé il y a quelques jours avec un classement des meilleures ventes d’albums en demandant d’afficher le classement uniquement avec les streams tout en se moquant du physique de SCH au passage alors qu’il avait également récemment affiché un classement du nombre des écoutes par titre en première semaine sur Spotify avec son single “Mona Lisa” (4 186 609 écoutes) à la première place juste devant “Mannschaft” (3 574 023 écoutes).

Sans doute un peu vexé par l’annonce du meilleur démarrage de 2021 par l’interprète de “Marché Noir”, le rappeur de 44 ans s’est donc lancé dans un clash contre le Marseille qu’il poursuit donc ces derniers jours. Fier que son morceau “Mona Lisa” avec son jeune protégé JSX figure depuis sa sortie dans le Top Singles, Booba a affiché le classement pour partager son succès aux fans tout en démontrant que le S n’est pas présent dans ce classement et n’a placé aucun titre cette semaine dans ce Top avec le message, “Mais il est où SCH le numéro 1 du Top albums ? Il a zéro hit ? J’y comprend plus rien”.

Mais l’autoproclamé Boss Du Rap Game n’en est pas resté là, il a aussi placé une attaque contre Gims et Jul dont il n’a pas apprécié la collaboration sur le titre “G.J.S” avec également SCH en featuring sur ce single en affichant le classement en chute du morceau dans le Top 200 ainsi que les titres “Belle” de Meugui en collaboration avec Dadju et Slimane puis encore “Mode Akimbo” des deux Marseillais le S avec L’OVNI du Rap Français en mettant la légende “Tuba” au contraire de son single “Mona Lisa” et “Daddy” en featuring avec SDM qui eux progressent dans ce classement. Booba n’hésite pas à faire des dommages collatéraux dans ses différentes attaques en raison des connexions de ses rivaux avec les autres rappeurs mais pour le moment aucun d’entre eux n’a réagi à toutes les provocations.

Dans l’actualité du moment après avoir éliminé le Paris Saint Germain de la Ligue des Champions pour qualifier son club en finale, le joueur Algérien Riyad Mahrez s’est affiché en train de s’ambiancer sur le tube Mona Lisa de DUC qui s’est encore amusé à troller Damso en déclarant souhaiter à nouveau collaborer avec le Belge.