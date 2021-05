Ninho réussit un exploit qu’aucun rappeur français n’a réalisé

N.I est le N°1 sur les certifications

Alors qu’il était déjà devenu en début d’année le premier rappeur français a atteindre la barre fatidique des 100 singles d’or dans sa carrière, un cap qu’aucun autre chanteur en France n’a jamais atteint dans l’histoire, Ninho poursuit son ascension phénoménale et vient encore d’obtenir deux nouvelles certifications cette semaine .

Rien ne semble pouvoir stopper le succès de Ninho, à seulement 24 ans, le jeune rappeur français a déjà réussi à cumuler avec ses différents projets (mixtapes et albums) 5 disques d’or, 5 disques de platine, 4 double disques de platine, 2 triple disques de platine et un disque de diamant avec son album Destin paru au mois de mars 2019 dont tous les morceaux présents sur l’album sont certifiés depuis sa sortie.

Le 106ème Single D’Or

Depuis le mois d’avril 2020, N.I est devenu officiellement le rappeur français détenant le plus de singles d’or, de platine (39) et de diamant (19), le tout en moins de dix années d’activités dans le rap game avec plus de 1,5 million d’albums vendus depuis ses débuts. Il y a quelques semaines le seuil des 100 singles d’or a été franchi par le rappeur originaire de l’Essonne avec le morceau “Enfants Terribles” extrait de l’album de Landy nommé “A-One” et il vient encore de faire progresser ce record avec des nouveaux trophées.

Effectivement les titres “Champion” en collaboration avec le basketteur Serge Ibaka paru en début d’année et “Toutes les couleurs” extrait de “M.I.L.S 3” sont tous les deux certifiés single d’or avec plus de plus 15 000 000 de streams, deux nouvelles certifications qui portent son total à 106 singles d’or, Ninho est de loin le premier artiste français toutes musiques confondues avoir réussi à cumuler un tel nombre de certifications.

🚨Les titres « Champion » et « Toutes les couleurs » de NINHO sont certifiés single d’or 📀 ! ▪️106ème single d’or de Ninho 🤯 pic.twitter.com/N7QDtCQKDH — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) May 4, 2021