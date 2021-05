Wejdene prête à frapper ses détracteurs

La jeune chanteuse tacle tout ceux qui l’ont critiqué

Malgré son succès et son énorme popularité, Wejdene fait fréquemment face à des nombreux détracteurs notamment sur les réseaux sociaux, la protégée de Feuneu a récemment fait une petite mise au point pour répondre avec humour aux haters que ne sont pas toujours très tendres avec elle dans leurs propos.

Depuis un peu plus d’un an plus rien ne semble pouvoir stopper l’ascension de l’interprète du tube “Anissa”, son premier album 16 vient de dépasser les 100 000 ventes lui permettant d’obtenir un nouveau trophée avec son tout premier disque de platine de sa jeune carrière. Un projet qu’elle a décidé de rééditer le mois dernier avec deux collaborations sur cette nouvelle version de son opus en compagnie de Jul et Hatik mais l’extrait qui fait le plus gros carton est le single “Je t’aime de ouf” dont le clip cumule déjà plus de plus de 12 millions de vues sur Youtube en 4 semaines alors que son précédent clip “Réfléchir” vient de dépasser les 24 millions de visionnages en seulement deux mois d’exploitation.

4 singles d’or, 3 singles de platine et 1 diamant

Même si les chiffres prouvent sont énormes succès depuis un peu plus d’une année, la jeune chanteuse de 17 ans subit souvent des remarques négatives contre elle et sur la qualité de sa chanson, “De base je voulais juste foutre le seum à Anissa puis c’est parti en cacahuète, aujourd’hui on est platine, quelle histoire, avec vous je continue de l’écrire … ! Ce platine c’est pour vous” avait-elle d’ailleurs lancé à l’encontre de ses détracteurs sur Instagram après la validation de son disque de platine dont elle avait reçu le trophée à l’occasion de la fête organisée pour son 17ème anniversaire le 23 avril dernier.

Il y a quelques jours sur Tiktok, Wejdene s’est filmée en affichant un commentaire d’un haters, “Wejdene ne mérite pas son succès”, pour lui répondre, la chanteuse a décidé de s’afficher dans une vidéo en train d’adresser une série de plusieurs coups de poing comme réaction aux propos contre elle avant que son manager Feuneu n’apparaisse à la fin de la séquence avec la légende “Mais je me souviens qu’on a 4 singles d’or, 3 singles de platine et 1 diamant” et qu’elle se lance dans une petite danse, de quoi amuser ses fans et faires taire les critiques.