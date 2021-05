Booba en guerre avec Benzema ? Il répond !

Depuis les propos de Karim Benzema sur l’affaire Bassem, Booba semble avoir pris ses distances avec le joueur du Real Madrid. Très actif sur les réseaux sociaux, B2O avait toujours affiché ouvertement son soutien à KB9 mais depuis plusieurs mois c’est le silence absolu et il n’a même pas réagi à son retour en sélection pour le prochain EURO alors que la plupart des rappeurs français ont félicité l’attaquant Madrilène.

Un comportement qui a suscité des nombreuses réactions des fans du rappeur et du footballeur. En effet les internautes se sont interrogés sur les raisons de cette discorde entre Benzema et Booba, il ont donc décidé de l’interroger pour tenter d’avoir une explication à ce sujet sur l’une de ses dernières publication du compte Instagram de La Piraterie dont il a pris les commandes. “Hey Booba Benzema est de retour en EDF. Faites la paix maintenant pour faire chier Patrice Quarteron” a commenté un fan en ajoutant un émoji mort de rire. Ce commentaire a interpellé le DUC qui a répondu “Pas de guerre, chacun sa voie, chacun ses principes“ a-t-il expliqué suivi d’un drapeau de pirate pour s’expliquer sur ce différend sans donner plus de précisions.

L’auteur de Boulbi et l’avant du Real Madrid ne sont donc visiblement plus amis mais il n’y a pas d’embrouille entre eux. B2O reproche visiblement à Karim sa déclaration au mois d’avril 2020 lors d’un live sur Instagram dans lequel il avait apporté son soutien au blogueur lyonnais Bassem suite à son passage à tabac par Sadek. KB9 avait expliqué ne pas cautionner les propos du youtubeur mais avait fermement condamné les agissements du rappeur du 93, ce que Booba n’avait pas apprécié à l’époque.

“Sachez que de notre côté ce genre d’individus n’est et ne sera jamais validé! Cette page n’est qu’amour veuillez respecter merci.” avait déclaré le DUC à l’époque en relayant une vidéo de Bassem ayant des paroles discriminantes suite au live sur les réseaux de Benzema au sujet de l’incident avec Sadek. Le père de Luna et Omar avait ensuite dans la foulée “unfollow” le joueur sur Instagram avant de se faire finalement supprimer son compte Instagram au mois de décembre dernier et de ne plus lui afficher son soutien alors qu’ils avaient eu des nombreux échanges sur la toile par le passé avec même une apparition de l’attaquant français dans le clip Walabok en 2016.