Gims annonce la fin de la Sexion d’Assaut et fait la comparaison avec NTM

Sexion d’Assaut : Gims annonce la fin !

C’est une triste nouvelle pour les fans du groupe Parisien, après des années d’absence, ils avaient enfin retrouvé l’espoir de voir tous les membres de la Sexion D’Assaut réunis pour un nouvel album suite à l’annonce en 2020 de leur reformation pour débuter une nouvelle tournée mais Gims vient de révéler que finalement aucun nouveau projet ne va paraitre, ils vont uniquement faire un retour sur scène.

En effet il y a quelques mois les rappeurs de la Sexion D’Assaut avait fait monter la pression en annonçant les dates de la tournée “Le Retour des Rois” qui devait avoir lieu cette année mais en raison de la crise sanitaire en France causée pas la pandémie du COVID-19 les concerts ne peuvent pas avoir lieu et la tournée a été décalée à 2022 avec deux concerts exceptionnels à Paris La Défense Arena au mois de mai.

“Il n’y aura pas de nouvel album”

Cette tournée du groupe de rap français a laissé présager au public la fin des conflits entre Gims et la patron du label Wati B, Dawala pour enfin sortir un nouvel album attendu depuis plusieurs années. Les fans sont dans l’attente depuis plus de 8 ans de découvrir l’album “Le Retour des Rois” que Meugui, JR O Crom et Black M avait pourtant confirmé la préparation en fin d’année dernière mais le projet ne paraitra malheureusement jamais. Gims a dévoilé la mauvaise nouvelle lors d’une interview au média Rapunchline à l’occasion de la sortie de la réédition “Les vestiges du fléau” vendredi dernier.

“C’est sûr et certain, il n’y aura pas de nouvel album de la Sexion d’Assaut. Il y aura une tournée et peut-être une autre” a-t-il confié avant d’expliquer les raisons exactes de cette décision qui semble désormais définitive, “Je me dis dans la vie quand tu essaies de faire quelque chose maintes et maintes fois et que tu n’y arrives pas je pense qu’il faut laisser. On a monté une tournée ça se fait en un claquement de doigts l’album ça fait longtemps qu’on essaie de le faire on a eu plein de galère, juridique machin” a déclaré Gims avant d’ajouter, “Je pense qu’il faut plus toucher au sacré. L’Apogée c’est un million et quelques vendus il faut plus toucher aujourd’hui je le dis il faut plus toucher à la Sexion d’Assaut“. L’interprète de Bella a comparé cette situation à celle du groupe NTM, Kool Shen et JoeyStarr, les deux rappeurs sont remontés avec succès sur scène à plusieurs reprises ces dernières années mais sans sortir aucun nouveau projet en commun depuis 1998.