RST, le nouveau clip Booba prêt à faire scandale

Après avoir présenté deux singles inédits hors album avec “Kayna” et “Plaza Athénée“, Booba a décidé de relancer l’exploitation d’Ultra, le dernier album de sa carrière de rappeur dont il a clippé un nouveau morceau mais qui devrait faire polémique selon ses propres propos.

Booba va sortir un troisième clip issu de son album Ultra, pour faire suite au visuel des singles “Mona Lisa” (31 millions de visionnages sur Youtube) en collaboration avec JSX et de “Grain de Sable” (2,4 millions de vues sur Youtube) en featuring avec Elia, le rappeur français de 44 ans exilé à Miami va nous dévoiler très prochainement le clip du single “RST” et il a fait une étonnante annonce à cette occasion affirmant que la vidéo va faire scandale.

“Lorsque ce clip sortira et qu’il y aura polémique je tiens à ce que le monde sache que toutes les idées sombres et farfelues viennent de @ouss_ly et @adeusfilms voilà!!! Donc faites pas chier!” a commenté Booba en publiant une photo tournage du clip de R.S.T pour annoncer sa mise ligne à venir dans les prochaines semaines et faire monter la pression auprès des auditeurs avant la sorite de la vidéo.

Le morceau RST reprend les initiales de Roi Sans Tête en référence aux paroles du premier couplet de son titre dans lequel B2O chante “Un roi sans couronne, ce n’est qu’un roi sans tête”, une façon d’affirmer sa légitimé en tant que roi car il possède la couronne et les autres ont perdu la tête.