Booba “foudroie” Dinor qui s’ambiance sur Kayna mais collabore avec la Fouine

Un nouvel ennemi du Duc par association

Booba ne manque pas de rester à l’affut des moindres collaborations de ses rivaux pour se faire des nouveaux ennemis, il y a quelques jours La Fouine a annoncé officiellement la tracklist de son nouvel album “XXI” à paraitre le 21 mai 2021 avec deux invités les rappeurs Kofs sur “Billet de 500” et Dinor sur “Euthanasie”.

Ce dernier nommé s’est affiché récemment dans une story en train de s’ambiancer sur le single “Kayna“, le dernier titre du DUC de Boulogne mis en ligne la semaine dernière qui a pris sa place dans le Top 10 des morceaux les plus écoutés sur Spotify en France depuis sa sortie et il s’approche désormais des 2 millions d’écoutes sur Youtube depuis vendredi, sauf que B2O n’a pas vraiment apprécié cette séquence de Dinor validant pourtant son morceau et a décidé de lui faire savoir sans aucune pitié pour s’en prendre à lui.

Les amis de mes ennemis, sont mes ennemis

Après avoir fait censuré un mash-up d’un extrait de son dernier album Ultra et le titre Passion de Damso qu’il n’a pas aimé, Booba fraichement sorti de sa retraite pour le pus grand plaisir de son public a présenté le titre Kayna en référence à sa collaboration avec la chanteuse Kayna Samet sur le single Destinée, cet inédit a reçu un très bon accueil des fans avec également des nombreuses critiques positives des auditeurs sur les réseaux, même le rappeur/footballeur évoluant à Sassuolo a particulièrement apprécié ce retour en s’affichant en pleine écoute tout en s’ambiançant dessus au centre d’entrainement de son équipe en Italie.

Une séquence relayée par Booba dans sur le compte Instagram de La Piraterie pour adresser un message virulent au jeune rappeur français, “Dinor toi tu chantes avec le pointeur et tu oses t’enjailler sur Kayna. Que la foudre te foudroie de foudroyance” a-t-il déclaré, une réaction qui faite suite à l’officialisation de la collaboration entre le joueur de Sassuolo et La Fouine, comme souvent Kopp n’hésite donc pas à faire des dégâts collatéraux de ses différents clashs et ne voit jamais d’un bon œil les affiliations comme il l’avait déclaré ces derniers mois en ciblant ouvertement Vald, Ninho ou Jul avec qui il ne souhaite plus collaborer en raisons des connexions en musique avec ses “rivaux”.