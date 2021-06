Jules Koundé reprend 93 mesures de Dinos et apprécie Youssoupha

“Youssoupha a de très belles lyrics avec des paroles qui ont du sens”

Agé de 22 ans, Jules Koundé va connaitre sa première grande compétition avec l’équipe de France A de football, le jeune défenseur de Séville a été sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l’Euro 2020 et a même fêté sa première sélection la semaine dernière contre le pays de Galles en prenant la place de Benjamin Pavard à la mi-temps de ce match de préparation.

Pour fêter son intégration chez les Bleus, comme tous les nouveaux joueurs, Jules Koundé a subi le bizutage habituel et a été contraint de chanter devant les autres joueurs. Le joueur Sévillan a fait le choix de reprendre un morceau de rap français dont il est fan en optant pour le titre “93 mesures” de Dinos extrait de son album “Stamina” paru l’année dernière. “J’ai chanté un morceau de rap de l’artiste Dinos, 93 mesures, issu de son dernier album“ a-t-il révélé lors d’une interview pour Francefootball

Lors de cet entretien Jules Koundé s’est confié sur la polémique du moment au sujet de l’hymne de Youssoupha, ce dernier s’était expliqué la semaine dernière au sujet des critiques à son encontre en confiant que son morceau était initialement programmé pour être simplement une bande son de la vidéo de présentation des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps à l’Euro et non comme un hymne pour cette compétition. Le défenseur français a révélé qu’il apprécie le titre tout en faisant les louanges du rappeur français pour sa qualité d’écriture de ses textes. “Youssoupha est un artiste que j’aime bien, je trouve qu’il a de très belles lyrics. Ceux qui connaissent et qui sont amateurs de rap pourront certifier qu’il a de jolis textes, avec des paroles qui ont du sens.” a-t-il tout d’abord déclaré avant de conclure, “L’hymne, je l’ai plutôt apprécié, ce n’est pas quelque chose dont on discute forcément entre nous. La polémique ? Je préfère ne pas rentrer là-dedans.”, un soutien que le Lyriciste Bantou devrait apprécier.