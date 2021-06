Sofiane partage l’opinion de Youssoupha sur les attaques du RN

Sofiane affiche son soutien à Youssoupha face à la polémique de l’hymne des Bleux. Youssoupha un véritable déferlement de haine depuis la sortie de son dernier morceau qui a été présenté comme l’hymne des Bleus, les membres du Rassemblement national se sont lâchés contre le rappeur français qui est enfin sorti du silence de jeudi, Fianso a tenu à lui apporter son soutien pour cette prise de parole.

Le Prims Parolier a décidé de répondre à ses détracteurs, une prise de parole qui devrait assagir les critiques à son encontre car il a donné quelques explications sur son titre qui n’est finalement qu’un single en guise de bande son prévu pour accompagner la vidéo de présentation des joueurs de l’équipe de France pour l’EURO.

C’est dans l’émission Quotidien sur TMC qu’il est exprimé publiquement tout en livrant une réponse claire au RN face aux attaques à répétitions, “J’ai pris cette polémique avec beaucoup de recul et beaucoup d’humour, mais c’est très agaçant que le Front national dicte l’agenda des débat et de ce qu’il faut dire…je refuse qu’on me dicte l’agenda de l’action réaction, moi je réagis si je veux et surtout je réagis pas pour ces gens là. Ils sont racistes, homophobes, dansent avec des nazis : ces gens-là ne sont pas importants, ces gens-là ne sont pas importants” a-t-il notamment déclaré à ce sujet tout en expliquant ne pas avoir été atteint par le scandale.

Pour le soutenir, Sofiane a relayé l’extrait du passage télé de Youssoupha dans une story de son compte Instagram pour valider cette déclaration tout en ajoutant le message “Ce qu’on en pense … By prims” afin d’afficher qu’il partage le même opinion comme que son compère sur toute cette polémique alors que son dernier album “Ma direction” est disponible depuis deux semaines.