Booba s’attaque même à la femme de Gims et l’insulte [Photo]

Une insulte totalement gratuite qui ne plaira pas à Gims, sans pitié, Booba vient de s’en prendre à Demdem la femme du rappeur de la Sexion D’Assaut qu’il avait attaqué par le passé à plusieurs reprises sur son ancien compte Instagram avant de se faire bannir du réseau social.

Alors que Booba ne lâche plus Gims depuis la sortie de son album “Les vestiges du Fléau” se moquant de ses ventes alors que ce dernier avait pourtant pris la première place du top album la semaine dernière et qu’il vient d’avoir le soutien de Timbaland. B2O n’a pas hésité à s’en prendre au producteur américain pour son soutien à Meugui en déclarant qu’il est “rincé”, il vient encore d’aller un peu plus loin dans le clash en ciblant cette fois-ci la compagne de son rival.

Sans relâche, Booba utilise le compte Instagram de La Piraterie pour sévir chaque jour et profite de chaque occasion pour cibler Gims. Dans une récente story, il a posté un montage en photo du tableau de la Joconde en remplaçant sa tête par celle de Demdem en ajoutant le message “La Puta Lisa aussi c’est gang“. En plus de cette provocation, il a piqué Meugui sur son partenariat avec la marque de glaces Magnum qu’il a qualifié de urbain dans une interview promotionnelle en déclarant “Quand tu entends Magnum, c’est urbain franchement. C’est urbain ce nom-là. On a H-Magnum”, des propos auxquels B2O a réagi en commentant “Des glaces street t’as capté!!!“.

Des nouvelles attaques auxquelles le couple ne devrait pas répondre pour éviter de relancer le clash et de mettre de l’huile sur le feu même si Gims donne parfois des réponses “subliminales” au DUC sans le citer ouvertement comme il y a quelques jours au sujets des chiffres des ventes en affichant le classement du nombre des auditeurs par mois sur les plateformes de streaming, il occupe la première place sauf que Kopp l’a ensuite accusé de menteur au public sur les chiffres des streams.