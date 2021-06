DA Uzi : son avocate menacée de mort après l’avoir fait libérer

Naïri Zadourian, l’avocate de Da Uzi menacée de mort et de viol sur Twitter.

Après l’annonce de l’incarcération de DA Uzi au mois de mai dernier, Freeze Corleone avait demandé la libération de son confrère sur Twitter, l’avocate du rappeur avait ensuite répondu sur le réseau social pour annoncer la libération de l’interprète du titre “La Vraie Vie”, le fondateur du collectif 667 avait par la suite remercié Naïra Zadourian sauf que cet échange n’a pas manqué de faire réagir l’extrême droite.

Arrêté par la police puis incarcéré pour les faits de trafic de stupéfiants et port d’armes au courant du mois de mai, DA Uzi a été relaxé par le tribunal de Bobigny pour vice de procédure en raison d’un contrôle d’identité non justifié et il a pu sortir de prison. Le rappeur a été libéré grâce à l’aide de son avocate Naïra Zadourian, “Vous pouvez surtout remercier le code de procédure pénale mais c’est un plaisir d’avoir contribué à sa stricte application” avait-elle répondu sur Twitter aux remerciements de Freeze Corleone mais malheureusement pour elle cette exposition médiatique n’a pas été en sa faveur.

“Quand j’ai vu son tweet, je me suis dit que je lui répondrais ça le jour où Da Uzi sortirait. J’en avais parlé à mes potes ! Je ne pensais pas que ce serait si rapide. Alors, quand c’est arrivé, j’ai foncé.” a-t-elle expliqué sur sa réaction au Tweet de Freeze Corleone récoltant au passage des milliers de “Like” sur le réseau social faisant exploser le nombre de ses followers sauf que cela n’a pas échappé à la fachosphère comme Damien Rieu qui n’a pas hésité à commenter “Shame” sur l’une de ses photos.

La jeune avocate de 28 ans s’est attirée les foudres de l’extrême droite, menacée de mort et insultée, elle s’est confiée à ce sujet dans le journal Le Monde pour dénoncer les menaces à son encontre, “On menace une avocate parce qu’elle a fait son travail. C’est super grave“ a-t-elle déclaré tout en révélant avoir porté plainte contre certains de ses détracteurs face aux menaces.

Rien ne peut justifier le cyberharcèlement. Naïri Zadourian, une avocate dans la tourmente après la relaxe du rappeur Da Uzi https://t.co/q4RflgaMbJ — Matthieu Audibert (@GendAudibert) June 9, 2021