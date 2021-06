Pas de répit pour Booba qui se moque de Damso et affiche Kaaris

Les jours passent et se ressemblent pour Booba qui ne lâchent rien sur le compte Instagram de La Piraterie dont il a pris les commandes depuis quelques semaines et il vient nouveau de sévir dans le rap game, récemment Gims et sa femme Demdem en ont fait les frais, cette fois ci c’est Damso et Kaaris que B2O n’a pas oublié.

Pas de trêve pour Booba, après avoir dévoilé un extrait d’une reprise du titre « Elle, elle l’a » de France Gall et avoir annoncé la sortie pour ce vendredi sur sa chaine YouTube du clip du morceau « RST » extrait de son album Ultra, le DUC de Boulogne poursuit en parallèle de son actualité comme d’habitude ses clashs avec comme cible Kaaris et Damso toujours dans les stories du profil Instagram de la Piraterie sur lequel Kopp ne laisse rien passer à ses rivaux depuis ces derniers mois.

Pour commencer B2O s’en est pris à Dems en postant une photo de l’émission diffusée sur TF1 « les 12 coups de midi » en affichant un candidat qui devait trouver la signification de QALF, le nom du dernier album du rappeur Belge paru le 18 septembre 2020, la personne avait deux choix, « qui aime like follow » et « qui amène le fromage », ce dernier s’est trompé en optant pour la seconde proposition. Une scène qui a bien amusé le DUC et l’a inspiré pour un nouveau montage photo pas très méchant comme il apprécie le faire en affichant l’interprète du single “Morose” en fromager.

Pour Kaaris vient de finir le tournage du clip de son prochain morceau “Hallyday”, Booba n’a fait aucun commentaire mais a partagé une copie d’écran d’une publication de la ville de Dunkerque sur Facebook au sujet de ce tournage avec le message “KAARIS EN TOURNAGE A DUNKERQUE. Le rappeur Kaaris a enregistré un clip dans différents décors de notre cité, dans une ambiance “Harley Davidson”, pour une chanson qui rend hommage à Johnny. L’équipe a fait appel à Quad Aventures en utilisant un Buggy pour les prises de vues.”. B2O a ensuite relayé une vidéo du rappeur de Sevran en train de donner des conseils à ses fans sur le trading.

“Ce n’est pas qu’ils n’ont pas intérêt à me quitter, ils sont libres, il y a juste la manière, il y a du respect. C’est l’artistique, les gens sont souvent très attentifs au début puis quand ça marche et que nous on a une grosse force de frappe, on les propulse très haut, souvent les rapports sont compliqués. ils deviennent ingrats et irrespectueux.” avait regretté B2O lors d’une interview le mois dernier au sujet de ses différents clashs.