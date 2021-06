Booba balance un message en privé à la femme de Gims et se moque d’eux

Ces dernières semaines, Gims semble bien être devenu la cible principale de Booba, il commente toutes les actualités du moment de Meugui via le compte Instagram de La Piraterie, des chiffres des ventes, du classement du Top Single, des dernières partenariats notamment avec la marque de glaces Magnum ou encore du soutien de Timbaland, tout y passe, il y a quelques jours, le DUC s’est même mis à s’en prendre à la femme du rappeur de la Sexion D’Assaut, Demdem.

Booba ne laisse jamais personne indifférent et souvent en raison de ses multiples clashs sur les réseaux sociaux et du fait qu’il n’hésite pas à dire ouvertement ce qu’il pense en musique, dans ses interviews ou encore sur les réseaux sociaux, « J’ai des opinions, un avis donc ça dérange certains mais certains se reconnaissent en moi. c’est mieux que de laisser indifférent. Ce n’est pas une volonté, c’est mon caractère. » avait-il récemment confié à ce sujet lors d’un entretien sur France Inter avec Léa Salamé en précisant « Tout ce que je fais, c’est instinctif, je ne me créé pas un personnage, je suis moi-même. C’est pour ça que je retrouve parfois dans des pépins parce que je suis moi-même. Je change rarement d’avis parce que je me trompe rarement. ».

Un comportement dont Gims et sa femme Demdem en ont récemment fait les frais, après avoir eu des échanges avec l’auteur du tube Bella sur le classement des rappeurs français les plus streamés sur la plateforme de streaming Spotify France en affichant le nombre de streams par mois, Booba a s’est moqué de la compagne de Meugui en s’inspirant de son titre Mona Lisa avec un montage du tableau de la Joconde ayant le visage remplacé par celui de cette dernière ainsi que le message très explicite, “La Puta Lisa aussi c’est gang”. B2O est encore allé plus loin en lui adressant un message en privé pour se moquer du couple, “La piraterie te souhaite bien du courage dans cette épreuve difficile. Force #Dieuestgrand si y reste des canettes on est preneurs à moitié prix” a-t-il commenté avant de publier une capture d’écran de son message dans une story. Kopp fait référence aux faibles ventes selon lui du projet “Les Vestiges du Fléau” qui s’est écoulé à 8 000 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation ainsi qu’au partenariat de Gims avec la marque de boisson pétillante au goût fruité, Fanta.

Des propos auxquels le couple n’a pas répondu, préférant visiblement se concentrer sur la musique alors que le membre de la Sexion D’Assaut vient de révéler qu’il souhaite stopper les morceaux de rap et qu’il n’y aura pas de nouvel album du groupe Parisien, le DUC de son côté vient de sortir une reprise d’un titre de France Gall dont les premiers retours sont très mitigés.