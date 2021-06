Booba fait une reprise de France Gall et se fait démonter par les internautes

La retraite est de l’histoire ancienne pour Booba, Kopp s’active de tous les côtés depuis quelques semaines et vient de réserver une surprise aux fans en dévoilant un nouvel extrait d’un titre inédit qui s’annonce comme une reprise d’un morceau de France Gall sauf que les premiers retours ne sont pas vraiment positifs, les internautes ne sont pas emballés par ce choix.

Alors qu’il a annoncé au mois de mars qu’Ultra est le dernier album de sa carrière, le doute subsistait sur la fin de sa carrière et une retraite à venir mais finalement Booba a rapidement fait son retour en musique après cet opus avec tout d’abord sa collaboration avec le rappeur du 92i, SDM pour son album OCHO sur les titres La Zone et Daddy puis les inédits Plaza Athénée et Kayna avant d’annoncer la semaine dernière un remix de ce single avec Kayna Samet en featuring ainsi qu’une nouvelle collaboration avec JSX sur un morceau nommé GTA.

Avant de sortir la nouvelle version de Kayna et ce featuring avec JSX, Booba vient encore de teaser un inédit sur les réseaux avec une connexion improbable. En effet le DUC a dévoilé un extrait d’une reprise du célèbre morceau “Elle, elle l’a” de France Gall. Un choix étonnant et surprenant comme il l’avait déjà fait en début d’année avec sa reprise du tube Barbie Girl d’Aqua avec le titre Ratpi World qui avait connu un franc succès à sa sortie en prenant la première place du Top Singles sur les plateformes de streaming. Kopp n’a pas communiqué plus d’informations sur la sortie de cette reprise mais les internautes n’ont pas été convaincu par ce court extrait.

“Sur le Twitter les avis sont très mitigés, Ho ho , mais ça m’a tout l’air d’être une sacrée daube , ça encore . Le truc qui risque de passer à travers toutes les fenêtres de bagnoles de kékés cet été” , “on va souffrir plus que la canicule. , “”Un rappeur est finito à partir du moment où il fait une reprise” -2pac ”, “Mais oh il a plus d’inspi il reprend les sons des gens sayer mon gars c’est la fin de ta carrière”, “France Gall se retourne dans sa tombe et ça a l’air terriblement mauvais, “Ok j’annonce : son prochain morceau sera une reprise de Crazy Frog. Vous l’aurez lu ici en premier !”, “Pauvre France Galle ,elle ne méritait vraiment pas ça Visage pleurant. Un si bon morceau massacre comme ça ,quelle tristesse” peut-on lire dans les commentaires de la vidéo sur Twitter, reste à voir si le rappeur de 44 va sortir le morceau ou s’il s’agissait là juste d’un simple délire.

🚨Booba a repris « Elle, elle l’a » de France Gall ! (Extrait)pic.twitter.com/ZKKZB2lgaw — Kultur (@Kulturlesite_) June 13, 2021