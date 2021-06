Kaaris surpris « en plein adultère » d’après Booba qui l’affiche

Booba se moque de Kaaris, qui a été surpris « en plein adultère » selon lui et il n'hésite pas à l'afficher sur l'Instagram de La Piraterie.

B2O déterminé à s’attaquer à la nouvelle relation de K2Aris

Kaaris prépare la sortie de son nouveau titre intitulé Hallyday dont il a déjà tourné le clip sur la digue du Braek, à Malo au début du mois de juin, quelques photos de la réalisation du clip ont été diffusées sur la toile en attendant la mise en ligne de la vidéo, un événement qui n’a pas échappé à Booba, ce dernier s’est amusé à commenter cette annonce pour faire part de son impatience, “Je sens qu’on va bien se marrer”.

Le Duc de Boulogne ne lâche rien à Riska ces derniers temps et n’hésite pas à s’en prendre également publiquement à sa vie privée en l’accusant cette fois-ci d’adultère. Il y a quelques semaines, Kopp avait affirmé que le rappeur originaire de la ville de Sevran s’est séparé de la mère de sa petite fille nommée Brooklyn tout en présentant sa nouvelle compagne pour se moquer du couple à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux comme dernièrement sur son compte TikTok.

Le 8 mai dernier, Booba s’était filmé dans une vidéo mise en ligne sur TikTok en train d’ouvrir un colis qu’il a reçu après une commande sur le site Vinted, le rappeur de 44 ans s’était équipe d’une paire des lunettes de ski et de gants ainsi que d’une pince à linge placé sur son nez pour procéder à l’ouverture du paquet contenant un slip qu’il aurait commandé à la nouvelle petite amie de Kaaris affirmant qu’elle revend ses sous-vêtements.

“Ok je crois que je viens de recevoir le colis piégé, je dois vérifié la radioactivité, attendez. Je dois faire très attention c’est le slip de la petite copine de Armand, une fille facile, c’est la radioactivité Armand” s’était-il amusé a déclaré en ouvrant le colis tout en nommant le Sevranais par son vrai prénom qui est Gnakouri Armand Okou alors que sa vidéo cumule désormais plus 700 000 vues. Booba est encore allé un peu plus loin aujourd’hui dans une story du compte Instagram de La Piraterie, il a une relayé photo de Riska dans un restaurant de la chaîne Hippopotamus avec celle qui serait sa compagne actuelle “Armand en plein adultère à l’hippo avec new !“ a-t-il ajouté en légende de la publication.

K2Aris n’a pas répondu aux dernières provocations de B2O au sujet de sa vie privée, Kopp de son côté avait également affiché son soutien à l’ancienne compagne de Riska, Linda, “Lindoosh93 nous venons d’apprendre votre séparation avec Kaaris qui a enceinté une autre demoiselle. Comme nous, Armand t’as trahis. Tu l’as défendu pendant toute la guerre et pourtant… En te souhaitant un avenir meilleur… Force.” avait-il déclaré dans une récente story. Booba semble aussi prépare un gros projet pour cette été, “Et maintenant qu’ils sont tous à plat on va mettre le Drakkar à l’eau… ils ne passeront pas l’été!!! C’est la Piraterie qui gagne à la fin.” vient-il de déclarer sur le réseau social après la publication du cliché de son rival en postant une photo de lui en pleine séance de musculation.