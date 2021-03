Booba fait le buzz sur TikTok avec son tee-shirt en hommage à Kaaris

Franchement retraité suite à la sortie du dernière album de son immense carrière, Booba vient finalement d’annoncer ce mercredi en vidéo sur Twitter son nouveau featuring. En effet B2O est présent parmi les invités du prochain projet de SDM, le rappeur a récemment signé sur le label 92i et va dévoiler une troisième collaboration entre eux sur le morceau “Daddy” mais c’est sur un autre réseau social, TikTok qu’il a fait le buzz cette semaine avec une référence amusante à son clash avec Kaaris.

Banni d’Instagram, Booba a décidé de rebondir sur les autres réseaux comme Twitter sur lequel il s’est déjà retrouvé des nombreuses fois en Top Tweet ces derniers mois notamment après avoir simulé un faux piratage de son compte ou encore pour ses clashs envers Gims, Kaaris et Rohff. Quelques jours avant la sortie d’Ultra, B2O s’est également lancé dans la création d’un compte sur TikTok avec déjà plusieurs vidéos hilarantes qui ont bien amusé les internautes comme dernièrement en compagnie de sa fille Luna, une séquence dans laquelle le rappeur français exilé à Miami s’affiche avec un tee-shirt délirant qui a interpellé le public.

De retour chez lui aux Etats Unis dans la ville de Miami où il réside depuis plusieurs années après un passage en France afin d’assurer la promotion de son nouvel album auprès des médias en multipliant les interviews ainsi que les passages à la télévision comme sur le plateau de l’émission Touche Pas A Mon Poste avec Cyril Hanouna, Booba a retrouvé ses enfants avec qui il poste fréquemment des vidéos sur TikTok comme celle avec sa fille en train d’encourager le public à le rejoindre sur cette application tout faisant la présentation de son profil avec son père à ses côtés qui apparaît vêtu d’un tee-shirt blanc avec une photo de lui torse nu dans son lit et la légende « Armaaaaand » en référence à une ancienne vidéo Instagram dans laquelle le DUC déclarait à Kaaris que leur combat dans l’octogone n’aura pas lieu en Tunisie mais en Europe en l’appelant par son véritable prénom.

Cette dédicace à Riska a visiblement bien amusé les internautes faisant le buzz sur Tiktok devant la vidéo la plus visualisée du compte de Kopp avec plus de 2,8 millions de vues de quoi booster son profil qui compte désormais au total un peu plus de 234 000 abonnés et près d’un million de “J’aime”. Kaaris n’a pas fait de commentaire sur ce petit tacle de Booba et sera de retour dans les bacs dans deux jours avec le projet “Château Noir” produit dans son intégralité par Therapy.