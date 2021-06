Dawala réagit aux attaques de Black M qui en remet une couche

Règlement de comptes entre Dawala et Black M, ça chauffe !

La situation devient tendue au sien du Wati B dirigé par Dawala, après les accusations à son encontre de la part de Demon One, c’est désormais le rappeur de la Sexion D’Assaut, Black M qui a décidé de sortir du silence pour s’exprimer contre le patron du label de musique afin de dénoncer publiquement ses agissements en balançant quelques gros dossiers, ce dernier vient de répliquer pour se défendre.

Le fondateur du label Wati B se retrouve en pleine polémique depuis plusieurs jours, Demon One a été le premier à lancer les hostilités, c’est maintenant au tour de Black M de lancer des lourdes accusations. « Dawala tu sais bien qu’il dit vrai … et tu nous disais quand on était plus petit qu’il est fou. Apparemment chaque membre de la Sexion d’Assaut dont moi … ont rencontré les mêmes problèmes » a-t-il commencé à déclarer dans une story Instagram en relayant la vidéo du rappeur du groupe Intouchable avant d’enchainer « lâche-nous en fait, c’est incroyable ! Belle image devant les gens mais derrière les caméras tu lâches rien … oui oui Dawala ». Puis de déplorer le fait que Dawala ne répond plus à ses coups de fils tout en lui demandant de laisser libre la Sexion D’Assaut pour que le groupe Parisien puisse avancer en référence à l’annulation de la sortie de l’album “Le Retour Des Rois”, le boss du Wati B s’est enfin exprimé sur cette affaire.

« Bloqué quoi ? Arrête le mensonge. Vous avez tous signé (conseillé par vos avocats), vous avez tous pris une belle somme d’argent. Tout a déjà été négocié et dealé, vous avez juste à aller enregistrer…D’ailleurs, c’est ce que vous avez fait. C’est de ma faute si t’as pas d’inspiration et t’es pas satisfait du rendu ? Concentre toi sur l’artistique au lieu de te transformer en haters d’Insta …Quand ça marche c’est grâce à toi, quand ça marche pas, c’est à cause de moi. Allez au studio simplement et arrêtez de fatiguer les gens ». a-t-il répondu à Black M sur Instagram en reprenant son message posté dans une story pour tenter de l’interpeller. “Restez concentré sur vos ventes” a-t-il également ajouté en légende d’une publication sur le réseau social.

Mais Black M n’a pas lâché l’affaire, « En vérité moi j’suis pas dans ça en général tout le monde le sait … toujours été dans mon coin … mais là on parle pas de si ça marche ou pas @dawalaofficiel on parle d’être libre, je dis rien depuis le début … j’fais celui qui marche avec toi malgré toutes tes story avec mes potes d’enfance… là non seulement y’a le dossier Sexion où tu as clairement fait des folies … mais en plus tu me bloques moi quand je suis en fin de contrat, T’as pas assez manger ? Sexion ? Gims ? Dadju ? Moi ? Parfois même les petits artistes signés qui touchent quasi rien, tu leur prenais un pourcentage… mais lâche-nous en fait, que ça marche ou pas, regarde là, t’as dit sa marche pas, lâche-moi j’vais tenter ailleurs cool ». a-t-il répliqué. En effet, il y a quelques jours Alpha Diallo avait réagi aux moqueries de Booba sur les faibles ventes de son dernier EP en expliquant qu’il sort uniquement ce projet pour mettre fin à son contrat avec son label actuel sans se soucier des chiffres des ventes et en proposant des morceaux moins commerciaux souvent destinés à passer en rotation à la radio.

“Gims avait raison Dawala.. Bref décroche en fait vient on met fin réel .. t’es fatiguant” a conclu Black M tout en publiant une capture d’écran de la publication Instagram de Dawala avec son message “Restez concentré sur vos ventes” en déclarant “15 ans de plus que moi” et un émoji mort de rire.