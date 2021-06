Les rappeurs français auraient empoché une somme colossale

Alors que Booba s’est insurgé du documentaire dévoilé par BMF TV lui étant consacré ce samedi, la chaîne télévisée a fait des révélations au sujet du combat dans l’octogone qu’il avait tenté d’organiser en 2019 pour mettre fin au clash face Kaaris mais ce dernier s’était finalement désisté au dernier moment afin de mettre fin à cette mascarade selon ses propres propos à l’époque.

Suite à l’altercation à l’aéroport d’Orly, Booba avait souhaité régler ses comptes avec Kaaris sur le ring en proposant à son rival dans combat de MMA, dans un premier temps le rappeur Sevranais avait validé cette idée mais les deux artistes ont mené pendant plusieurs mois des négociations sur les réseaux qui se sont compliquées notamment concernant le lieu de l’événement impossible à organiser en France en raison de l’indertidiction d’effectuer des combats dans l’octogone. B2O avait essayé de réaliser le combat en Suisse à Bâle avec l’organisme SHC mais les autorités de la ville avaient refusé que l’événement ait lieu craignant des débordements avant que Riska ne jette l’eplonge, ce qui avait mis fin aux négociations.

Dans le documentaire mis en ligne par BFM TV les dessous de l’octogone ont été dévoilés pour la première fois avec les détails du contrat initial que les deux rappeurs avaient conclu ainsi que le promoteur SHC. La recette était estimée à plus de 10 millions d’euros, «Produits dérivés, droits TV, droits d’images, entrées, le Pay-Per-View, les sponsors : tout. Au minimum, pour moi, on aurait été entre 10 et 12 millions» a confié poursuit Raid Salah. Kaaris et Booba auraient donc pu toucher le jackpot en s’affrontant dans l’octogone mais depuis son désistement Riska a abandonné le clash alors que B2O de son côté les provocations sur Instagram.