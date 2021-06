Booba réagit à la demande de feat de Clara Luciani pour tacler Nekfeu et Gims

Avec plus de 25 ans de carrière à son actif dans le rap game, Booba est toujours présent dans l’actualité musicale du moment comme l’atteste son dernier single paru vendredi dernier avec Kayna Samet ainsi que ses nombreux clashs comme dernièrement avec Rohff. Le DUC est validé par Clara Luciano et profite donc de cette occasion pour lancer des piques contre Nekfeu et Gims.

Alors que Booba est toujours sur le devant de la scène depuis ces dernières années, le public le suit très activement. Il compte des millions d’abonnés sur les réseaux et chacun de ses derniers morceaux se placent toujours dans le Top 50 des Singles.

Booba ne digère toujours pas le feat entre Nekfeu / Gims et le fait savoir !

Sa notoriété touche même les stars qui ne font pas forcément du rap et elles sont prêtes à collaborer avec lui comme vient de le déclarer ouvertement Clara Luciani lors de son passage dans la Boite à Questions sur la chaine cryptée Canal Plus. “Après Nekfeu, avec quel rappeur aimerais-tu faire un feat ?” a questionné un internaute à cette dernière. Elle répond sans aucune hésitation, “Booba“, reste à savoir désormais si le rappeur français exilé à Miami valide la proposition qui n’a pas manqué de le faire réagir.

En 2016, la chanteuse avait travaillé avec Nekfeu sur le single “Avant tu riais” extrait de l’album “Cyborg”. Une information sur laquelle B2O n’a pas hésité rebondir. “Et bah t’as raison ma cocotte parce que Nekfrites c’est pas trop ça, il vient de faire un feat avec le roi de l’immobilier à Marrakech et c’est bien Tuba“ a commenté le rappeur français en relayant l’extrait vidéo de la Boite à Questions dans une story.

Booba semble visiblement partant pour une collaboration inédite avec Clara Luciani mais il est toujours très remonté contre Nekfeu surnommé “Nekfrittes” a qui il reproche d’avoir collaboré avec Gims sur le single “C’est quoi l’del” extrait de l’album “Les vestiges du Fléau”. En effet Kopp a pris comme habitude de faire des dommages collatéraux de ses clashs, en embrouille avec Meugui. Il n’a pas aimé le featuring du Fennec avec le rappeur de la Sexion D’Assaut qui vit au Maroc à Marrakech où il a notamment investi dans l’immobilier selon le DUC.