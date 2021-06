Booba remue le couteau dans la plaie contre Youssoupha

Booba a encore sévi avec l’élimination prématurée des Bleus en faisant référence à l’hymne de Youssoupha paru à l’occasion de la publication des noms des joueurs Français sélectionnés pour participer à l’Euro.

Avant le début de la compétition le morceau “Ecris mon nom en bleu” de Youssoupha a fait polémique notamment auprès des membres du rassemblement national. L’artiste s’était finalement expliqué pour remettre les point sur les i face aux détracteurs et faire taire les critiques. Il s’est justifié que son titre n’est pas un hymne mais uniquement une bande-son réalisée pour accompagner l’annonce de la liste des sélectionnés par Didier Deschamps, Booba avait également ajouté son grain de sel à cette affaire.

Youssoupha se fait chambrer par Booba suite à la déroute de Bleus

Depuis quelques semaines suite à sa participation à The Voice Afrique, B2O a décidé de se lancer dans un clash contre Youss suite à des moqueries concernant son style vestimentaire dans l’émission. Ce dernier n’avait pas répondu aux provocations et avait assumé son look au sujet des critiques à ce sujet. Mais le DUC de son côté a continué de le tacler et a rebondi sur l’élimination de la France contre la Suisse pour s’en prendre au single dédié aux Bleus. Booba a déclaré dans une story du compte Instagram de la Piraterie, « Youssoupha tu es prié de venir chercher ton hymne à l’accueil merci » tout en le mentionnant et postant une vidéo du single “Ecris mon nom en bleu”.

Youssoupha n’a pas réagi à cette défaite, ni au message de Kopp, mais vient de mettre en ligne le clip du morceau “Bagarrer” extrait de son dernier album “Neptune Terminus”. Ce morceau est un savant mélange entre riddim à la Burna Boy et phrasé lyriciste. Il est incontestablement un ode à l’amour, mis en image avec un visuel solaire et élégant, dans lequel ont peut observer un pas de deux entre le rappeur et sa danseuse.

