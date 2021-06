Gims pavane dans les rues de Paris pour s’en prendre subtilement à Booba

Provoqué par Booba à des multiplies reprises ces derniers jours notamment sur les ventes de son dernier album “Les Vestiges du Fléau”, Gims vient finalement de réagir aux attaques de B2O sans le citer et d’une façon très subtil comme il a pris l’habitude de le faire.

Moqué par B2O pour son absence dans le Top 10 des albums de rap français les plus streamés en 2021 dont Ultra figure à la deuxième place derrière le nouvel album de SCH puis pour son récent featuring avec Nekfeu sur le single “C’est quoi l’del”, son dernier morceau de rap, Meugui a répliqué face aux différents tacles d’une manière très originale en se filmant sur Snapchat en train de balader à Paris.

Gims en profite pour piquer astucieusement Booba

« Je suis dans Beriz normal. Chose que très peu d’artistes peuvent se permettre. Au cœur du cœur, enfant de la ville hein. Avec des chansons d’amour dans Beriz normal, et on envoie pas le snap 2 jours 3 jours après. On est là en direct (…) C’est du direct, on envoi pas le snap 6 ans plus tard hein » balance Gims en direct aux pieds de la Tour Eiffel. Le rappeur de la Sexion D’Assaut se promène tranquillement dans les rues de la capitale Française sans aucun service de sécurité et n’hésite pas à l’afficher fièrement.

Comme souvent Meugui ne cite pas explicitement Booba dans cette séquence diffusée sur Snapchat mais le lien avec le rappeur français exilé à Miami est évident, le mari de Demdem reproche à B2O de ne poster ses vidéos sur les réseaux qu’après son passage dans les différents lieux pour éviter la foule et lorsqu’il est de passage en France, le DUC est toujours bien entouré de ses gardes du corps. D’ailleurs il ne devrait pas tarder à réagir à la déclaration de l’interprète du tube Bella.

