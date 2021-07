Bande Organisée vol.2 se précise, ce nouveau geste de Jul le confirme

Le second volet de la compilation “13’Organisé” produite par Jul est sans doute le projet de rap français le plus attendu de cette année, le rappeur Marseillais a récemment confirmé à plusieurs reprises qu’il va bien y avoir une suite avec également une nouvelle version du single “Bande Organisée” qui a été le tube de l’année dernière.

Après avoir suscité l’engouement du public avec l’annonce du volume 2 de “13’Organisé”, Jul vient de donner un nouvel indice sur la sortie du projet qui devrait arriver avant la fin de cette année. Dans une interview pour la radio Mouv’ au mois de juin à l’occasion de la promotion de son album “Demain ça ira“, le J avait expliqué que la deuxième édition de “Bande Organisée” est au programme pour 2021.

Une sortie de 13’Organisé vol.2 de Jul pour la rentrée prochaine ?

“La suite est en chantier, mais un bon chantier. Un bon démarrage de chantier. On a le terrain, on commence à tout placer bientôt. Je n’ai pas de date prévue mais c’est dans l’année.” avait-il confié à ce sujet tout en déclarant sur les répercussions du premier volet de la compilation : “Depuis le projet, les gens vont plus en studio, les rappeurs sont plus ensemble, ils font des connexions avec des Parisiens, des Lyonnais, des Italiens… Franchement, je suis content et je souhaite la même réussite à tout le monde.”.

Une nouvel indice vient d’indiquer que la tendance se confirme pour la sortie de “Bande Organisée volume 2” en 2021. Son dernier album solo fraichement certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes, Jul vient d’annoncer sur son compte Instagram qu’il va s’absenter des réseaux sociaux pendant quelques temps dans le but de préparer un “projet de fou” selon ses propres mots, un projet qui devrait sans doute être le second volume de 13’Organisé dont aucune information n’a encore filtré pour le moment.

“Je me lance dans un projet de fou donc je vais m’absenter un peu pendant cet été ! J’ai beaucoup de taf ! Profitez bien de l’album pour cet été il est spécialement pour vous. A bientôt ma Team que j’aime” a-t-il déclaré. En 2020, les mois précédents la sortie du hit “Bande Organisée”, l’artiste Marseillais avait agi de la même façon. Il avait entièrement disparu des réseaux sociaux avec une période de silence avant de balancer le single à la surprise générale sans aucune annonce au préalable. Les fans pourront vraisemblablement en savoir un peu plus à la rentrée prochaine avec peut être des nouveaux invités ou un concept inédit pour ce projet.