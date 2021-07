Kaaris vs Booba : le tacle improbable de André Manoukian sur leur altercation

André Manoukian pique Kaaris et Booba

André Manoukian a adressé une pique à Kaaris et Booba à l’occasion de la sortie de son livre “Sur les routes de la musique” paru le 2 juin 2021 en évoquant la confrontation du mois d’aout 2018 à Orly lorsqu’ils s’étaient croisés dans l’aéroport leurs équipes respectives en sont rapidement venues aux mains à l’époque et l’affaire avait fait la Une de tous les médias en France.

Tous les fans de rap français se souviennent du 1er août 2018, lorsque les clans respectifs de Booba et Kaaris s’étaient affrontés à coups de poing, de pied et avaient vandalisé une boutique duty free. Les images de la confrontation avaient tourné en boucle dans la presse. Les deux rappeurs de 44 et 41 ans avaient passé trois semaines en détention après cette rixe avant d’écoper de dix-huit mois de sursis et de 50 000 euros d’amende lors du jugement de l’affaire devant le tribunal.

Leur clash comparé à Bach et Louis Marchand

Dans son nouvel ouvrage, André Manoukian n’a pas hésité à placer un tacle à B2O et Riska qui risque de faire parler. “On n’a pas attendu Kaaris et Booba pour faire des battles, il y en avait déjà entre les musiciens de l’époque.” a-t-il déclaré dans des propos relayés par le magazine Voici avant de citer comme exemple, “Louis Marchand, un organiste français virtuose du XVIIIème siècle, s’était d’ailleurs barré en courant en entendant Bach”. L’auteur-compositeur français n’a visiblement pas peur d’être pris à partie par le DUC, en effet ce dernier ne rate jamais une occasion de commenter des propos à son encontre et souvent de façon virulente sur le compte Instagram de la Piraterie depuis son bannissement sur le réseau social.

Résumé du livre “Sur les routes de la musique” : Savez-vous que Pythagore a créé la gamme à douze notes en s’inspirant des pyramides d’Egypte ? Que le loup est l’inventeur du chant choral ? Ou que Bach brillait pour ses battles d’impro ? À travers quarante chroniques, André Manoukian retrace une histoire fascinante et méconnue de la musique, un art qui puise sa source en Orient, dans les raffinements des civilisations indiennes, perses ou égyptiennes. Ces influences ont irrigué la musique occidentale, qui évolue au fil des siècles sous l’impulsion de personnages extraordinaires, musiciens, penseurs, religieux ou scientifiques. Des instruments préhistoriques au chant des planètes, des philosophes antiques au rap, André Manoukian nous initie à cet art et nous dévoile par touches les petites histoires qui ont fait la grande musique.