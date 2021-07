Benzema réagit à la dédicace de Booba

Benzema valide le bel hommage de Booba

Après avoir terminé meilleur buteur de l’équipe de France à l’Euro avec 4 réalisations, Karim Benzema profite de ses vacances avant la reprise avec le Real Madrid et a fait sensation cette semaine avec son passage remarqué à Cannes à l’occasion du festival du cinéma devant une foule en folie, l’attaquant vient également de réagir au clin d’oeil de Booba dans son dernier single.

Lors de ce passage à Cannes KB9 a pris un bain de foule et pu constater qu’il est toujours aussi populaire en France malgré l’élimination prématurée des Bleus à la Coupe d’Europe des Nations au stade des huitièmes de finale de la compétition face à la Suisse. L’attaquant Madrilène a notamment rencontré son compère Mohamed Henni avec qui il s’est lié d’amitié ces derniers mois. Il a également posé avec le rappeur/footballeur Dinor, “KB9 X Dinor Fumier Nueveeee” a commenté le joueur de Sassuolo sur son compte Instagram en postant une photo de lui en compagnie de Benzema.

Le différend opposant les deux hommes est de l’histoire ancienne

Alors qu’il profite de ses vacances pour prendre du bon temps dans le sud de la France et pour se reposer avant de reprendre l’entrainement. Le buteur des Bleus n’a pas manqué d’écouter le dernier morceau de Booba intitulé Dragon et notamment de découvrir la lyrics vidéo mise en ligne sur Youtube pour accompagner la sortie du titre. En effet B2O a décidé de placer un hommage à KB9 dans la vidéo avec des images de la célébration du joueur après avoir marqué un but avec le Real Madrid afin de mettre en image sa phrase “On perd on win on apprend”.

Un geste que Benzema a apprécié, il a relayé la séquence dans une story de son compte Instagram un ajoutant un émoji avec deux épées croisées et un émoji feu pour valider la séquence. De quoi mettre définitivement fin aux rumeurs d’une embrouille avec ce geste de respect mutuel entre les deux hommes même s’ils ne sont plus aussi proches qu’auparavant comme à l’époque du clip Walabok en 2015 lorsque Karim avait fait une apparition dans le clip du morceau de Booba extrait de l’album Nero Nemesis.

Benzema qui partage le son Dragon en story… pic.twitter.com/C5zThME34f — BestOfBooba (@Best0fBooba) July 16, 2021