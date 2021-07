Kaaris moqué par Booba qui l’imagine après sa vaccination

Kaaris s’est encore fait tourner en ridicule par Booba. Après une courte période de calme, en s’amusant de la vaccination B2O a relancé les moqueries contre le rappeur Sevranais qui vient de sortir son le single Hallyday dont la clip affiche 1,3 millions de visionnages sur Youtube.

Très actif musicalement, Booba vient encore de présenter l’extrait d’un titre inédit, il y a quelques jours avec une petite référence à Stromae qui s’apprête à faire son retour très prochainement avec un nouvel album mais le DUC poursuit également les clashs contre ses rivaux de Gims, Damso, Rohff, La Fouine ou encore Kaaris. Riska a fait les frais d’une récente story de son ancien mentor via le compte Instagram de La Piraterie alors qu’il reste pourtant impassible face aux provocations répétées depuis plusieurs mois préférant visiblement se concentrer sur sa musique.

B2O s’amuse à comparer Riska à un … chat !

Depuis plusieurs années maintenant, le DUC s’est installé aux Etats Unis à Miami mais il suit toujours l’actualité en France et ne manque pas de commenter les derniers événements notamment sur Instagram. Il s’en est notamment inspiré pour s’en prendre encore à Kaaris avec une vidéo dans laquelle un chat noir se déplace d’une façon étrange avec la légende “Chaaris a reçu sa première dose de Astrazenechat. Ca a l’air d’aller“ pour adresser un tacle à l’auteur du classique “Zoo“.

Il y a une dizaine de jours, Emmanuel Macron a décidé de prendre des mesures pour accélérer la vaccination des Français afin de le lutter contre la Covid-19. “Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans. Il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d’attractions, un concert ou un festival avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent.”, a-t-il annoncé sur la mise en place du passeport sanitaire dans le pays.

“A partir du début du mois d’août, le pass sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets.” s’est exprimé. Une décision du gouvernement français qui n’a donc pas échappé à Booba et qui a aussi divisé les rappeurs français comme Akhenaton et Sadek.