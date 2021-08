Mohamed Henni et Niro réagissent aux sifflets contre Achraf Hakimi

Mohamed Henni et Niro ont exprimé leur soutien à Achraf Hakimi sur les réseaux sociaux après les sifflets à son encontre pendant le match du Paris Saint Germain ce dimanche soir face à Lille. Lors du Trophée des Champions face à Lille hier soir le défenseur Marocain a été pris à partie par le public du Stade Bloomfield à Tel Aviv.

Pour ses débuts officiels avec le PSG, Achraf Hakimi transféré cet été pour 60 millions d’euros plus 11 millions de bonus dans le club Parisien en provenance de l’Inter Milan a fait forte impression en étant l’un des meilleurs joueurs du match. Il a notamment multiplié les débordements de son côté pendant tout le match et mis en grande difficulté le défenseur adverse Reinildo. Malgré sa prestation, l’international Marocain n’a pas pu empêché la défaite de son équipe sur le score de 1 but à 0 face au champion de France en titre.

Un soutien inévitable pour Niro

Lors de cette rencontre l’ancien joueur de l’Inter a copieusement sifflet par le public israéliens et a également été victime d’insultes en raison de son soutien pour la cause palestinienne. Sur les réseaux sociaux, plusieurs footballeurs comme Amine Harit et Ismaël Bennacer ont soutenu Achraf Hakimi ainsi que le Youtubeur français Mohamed Henni ou encore le rappeur de Blois, Niro.

“Les supporters qui siffle Hakimi à chaque ballon c’est scandaleux les conflits et la politique n’ont rien à faire dans un stade , le foot n’a pas d’origine pas de drapeau pas de frontière , ce sport a toujours rassembler fesons en sorte que ça continue” a commenté Mohamed Henni sur Twitter, “Les parisiens ils ont acheté Ramos Hakimi Iron Man 2pac Teddy Rinner Nadal et Usan Bolt et ça fais pas le poid face à Lille” a-t-il également Tweeté sur la performance du Marocain. “Le soutien est inévitable 🇲🇦🔭 Nous c’est 212” a de son côté déclaré Niro en postant une photo du joueur Parisien sous les couleurs de l’équipe du Maroc pour le soutenir.

